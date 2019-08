Los amigos de “El Químico” se retiran

El arte del engaño. Cuentan sus amigos que él era otra persona. También cuentan quienes lo trataban diariamente en campaña, que era un hombre amable, callado, solidario y hasta atento. Llegó incluso en los encuentros a servirles el café y otras cosas de beber a sus compañeros de reunión. Pero las cosas cambiaron radicalmente después del 1 de julio del 2018. ¡Lo cambiaron!, dice uno de los que se consideraba su amigo. ¡Lo perdimos!, dice otro. ¡Se mareo!, acota el otro. Y una de las mujeres “amigas” de él levantó la voz y dijo: “Él siempre ha sido así...Nos engañó a todos”. Y remataba: “Hoy lo vemos sin la careta que se puso antes de llegar al poder”. Se referían a Luis Guillermo Benítez. Quien sin pudor alguno desde antes de asumir el cargo de alcalde comenzó a mostrarse tal cual. Una de las primeras víctimas del verdadero “Químico” fue el exalcalde Alejandro Camacho. El expanista lo acompañó prácticamente en toda su campaña. Camacho era de lo poco salvable que rodeaba al “alcalde electo”. Muchos de los que hoy son su “círculo rojo”, David González Torrentera, Tonatiú Guerra, entre otros, convencieron al “Químico” de echar fuera a Camacho. Y el hoy alcalde lo hizo. En su lugar nombró a un abogado poco o nada conocido que cantinflea cada vez que hay oportunidad, y de comprobada reducida capacidad. (Remember, caso Nafta). Quienes eran amigos verdaderos de “El Químico” han preferido retirarse. Simplemente intentaron apoyarlo, orientarlo y “El Químico” los mandó... lejos. Ahí está el caso del exalcalde Gerardo Rosete. Dos mujeres excolaboradoras de “El Químico” lo dibujan como un “artista del engaño”. Y se atreven a vaticinar que en lo familiar y político terminará mal.

Otra denuncia. Ahora fue la Asociación de Periodistas de Sinaloa la que presentó una denuncia en contra de los alcaldes morenistas de Mazatlán, Culiacán y Ahome. Y también incluyeron las agresiones verbales que los periodistas han recibido de parte de algunos diputados locales. Encabezados por Juan Manuel Partida, los integrantes de la APS y algunos de sus familiares se presentaron a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y demandaron que terminen los discursos de odio y de descalificaciones que están lanzando contra los periodistas los alcaldes Luis Guillermo Benítez, de Mazatlán; Jesús Estrada Ferreira, de Culiacán, y Guillermo Chapman, de Ahome. Por separado, las dos organizaciones de periodistas de Sinaloa han elevado la voz para que, antes de que la situación se torne grave, acaben las agresiones contra el gremio periodístico. En Mazatlán, el Colectivo de Periodistas por la Libertad, que encabeza Raquel Zapién, también hizo públicas las agresiones verbales y descalificaciones que ha lanzado el alcalde Luis Guillermo Benítez. La realidad en Mazatlán la intentan callarla con taquizas...Y dicen que ahí viene una mariscada súper.

Rebelión panista. Quince de los 18 comités municipales del PAN en Sinaloa no estarán en la asamblea estatal convocada para hoy. En un documento firmado por dirigentes del PAN acusaron a su presidente en el estado, Sebastián Zamudio, y al secretario, Loar López, de manipular la ley, y advirtieron que pretenden en esta asamblea nombrar 90 consejeros estatales de manera poco clara. Dijeron no confiar en el procedimiento y decididos a no acudir al llamado. Así están las cosas al interior del PAN.