Los años de cárcel para Lapo

Luis Ángel P., mejor conocido como Lapo, recibió de sentencia una pena de trece años y seis meses de prisión por el delito de desempeño irregular de la función pública por el desvío de más de 8 millones de pesos como secretario técnico de la Secretaría de Turismo en el sexenio pasado. Además, tendrá que pagar el monto que desvió. La pena de prisión la dictó ayer la jueza Sara Bruna Quiñónez, que en la próxima audiencia, la cual se llevará a cabo el 16 de julio, le dará lectura a la sentencia. Los años de prisión que determinó como pena la jueza sorprendió a muchos, principalmente a Lapo y sus defensores. Es severa, lo que da al traste a lo que algunos habían sostenido de que a Lapo se le estaba protegiendo.

Sin embargo, el debate está en que si legalmente la jueza hizo lo correcto o no en aplicarle esa pena.

La responsabilidad de Lapo en el desvío de los recursos no hay quien tenga dudas de su responsabilidad por el cúmulo de pruebas, pero la discusión está en la pena.

Unos no encuentran de dónde sacó esa pena, lo que será apelada por los defensores del exfuncionario estatal.

Alguna luz va a dar la jueza el próximo 16 de julio, cuando explique la sentencia, pero lo que se quiere es que sea apegada a derecho.