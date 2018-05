Los ‘antrocamiones’ aún circulan

¡Urgen revisiones! Luego de que el director de Vialidad en Culiacán, Octavio Ruiz, diera a conocer que implementaría un operativo pa’ que chóferes del transporte público no tuvieran dentro de las unidades música en altos volúmenes, parece ser que no le alcanzaron los inspectores pa’ checar la ruta Bugambilias, pues parece que dentro de los camiones hay una fiesta. Ante esta situación, el ‘dire’ necesita inspectores que puedan ayudarle a identificar a los choferes que no acatan las reglas. Si le interesa, puede comunicarse al ‘fon’ (667) 758 70 00.El director de Seguridad Pública Municipal en Ahome, Carlos Alberto Acuña Ronquillo, necesita una buena flotilla de polis con los ojos bien abiertos y muchas ganas de chambear, pues los agricultores le están pidiendo mayor seguridad en el área agrícola pa’ resguardar el maíz sembrado, pero los agentes disponibles no son suficientes para eso. Si alguien se apunta como voluntario pa’ hacer esta chamba, favor de llamarle al jefe de los policías al teléfono (668) 815 27 36.Se solicitan con urgencia máquinas aplanadoras, de esas que sirven pa’ dejar lisas las calles, esto para que las rúas de la colonia 2 de Octubre, en Guasave, queden transitables, ya que los mismos vecinos se pusieron las pilas para tapar los hoyos con escombros, pues de plano no se podía circular. Quien tenga las máquinas necesarias, favor de comunicarse con Francisco Miguel Retamoza, ‘chaca’ del departamento de Obras Públicas de ese municipio, o echar la llamada al (687) 871 87 09.Se busca raza que esté acostumbrada a la ‘talacha’ pa’ que vaya a la colonia Prado Bonito, en Guamúchil, y le dé una ‘chaineada’ a los solares baldíos del sector, ya que los vecinos andan temerosos porque dichos lotes están todos enmontados y son nido de alimañas y roedores. Si te interesa la chamba, márcale al mero mero de Obras Públicas, Víctor Jaquez, al (673) 732 06 38.Pa’ la raza del norte de la ciudad de Mazatlán, la construcción de la Unidad de Medicina Familiar número 56, que se ubica en el fraccionamiento Prados del Sol, les traerá mucho beneficios, pues ya no tendrán que trasladarse al Seguro Nuevo y hacer largas filas. El edificio está prácticamente terminado; el personal del sindicato le echó la vuelta y constató que está quedando muy bien. Ahora lo que sigue es contratar el personal médico y todo lo necesario pa’ operar la clínica. Así que, si tiene es de esta profesión, no dude en hablarle al delegado del IMSS en Sinaloa, Norberto Miguel Ramírez, y pedirle la chamba. El ‘fon’ de la delegación es (667) 713 50 20.