Los apuntados para la alcaldía de Ahome por Morena

Apuntados. Se está haciendo grande la lista, pero en realidad con personajes que ni al caso para abonarle al triunfo de Morena en la elección para alcalde de Ahome. A Milo Ibarra, Lucio Tarín, Angelina Valenzuela, Cecilia Covarrubias, Ramón López Félix, le siguieron el diputado federal Carlos Iván Ayala Bobadilla. A este le fue como en feria porque refleja voracidad. Y es que ya se registró para su reelección, práctica que golpea a Tarín, quien también hizo lo mismo. Por si fuera poco, el empresario Luis Puente se anotó, aunque de antemano se da por derrotado porque “no tiene padrinos”. Incluso, si no gana se regresa a sus negocios. Con esto no muestra el más mínimo interés en apoyar a Morena en las elecciones. Y así quiere que lo postulen. Hay versiones que se van a registrar más. Tienen tiempo, ya que el plazo vence el 7 del mes.



Posibilidades. De hecho, muchos consideran que con méritos o no, rentables o no en las urnas, los que tienen mayor posibilidad de obtener la candidatura son la síndica procuradora Angelina Valenzuela y la diputada local Cecilia Covarrubias por sus “padrinos” al más alto nivel. Valenzuela tiene a Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, y Covarrubias a Ignacio “Nacho” Mier, coordinador de los diputados federales. Ahora que se registró también Ayala Bobadilla, quien tiene de madrinas a Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, y la senadora Imelda Castro. Por lo pronto, Valenzuela le está dando una “cachetada con guante blanco” al alcalde Guillermo “Billy” Chapman al solicitar licencia para retirarse del cargo tras su registro en Morena para la alcaldía. Mañana hay sesión de Cabildo para tratar ese tema.

Pretensos. En cuatro quedó la lista de pretensos a la diputación federal por el Distrito Electoral 02, la que le toca al Partido Acción Nacional en Ahome. Agustín Peña Rivas, José Octavio Morales Osuna, Jorge López Valencia y Carlos Díaz de León, que en cada elección aparece con alguna aspiración ¡con diferente partido! Se dice que “el gallo” del presidente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada, es López Valencia, presidente con licencia de Coparmex.



Juntos. Por lo pronto, las negociaciones del PAN con el PRI y PRD se empezaron a destrabar para las candidaturas comunes para las alcaldías. Ya el PAN aflojó para ir juntos en El Fuerte y Choix. Esto es un salvavidas para la candidata priista de El Fuerte, Maribel Vega Quintero, y la de Choix, la regidora Ricarda del Carmen Pérez. Cuando menos esto anímicamente. Sin embargo, en otros municipios como Rosario y Escuinapa van solos por las alcaldías. Pese a que Ariel Aguilar dice que en Ahome también van solos, hay quienes aseguran que aún están en pláticas para la candidatura común.



El camino. El líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez dio color ayer por las redes sociales. Ante las inquietudes de su gente sobre cuál es el camino a seguir, el promotor deportivo escribió que es el de la Cuarta Transformación. No anda tan despistado. Dicen que todavía le queda margen para obtener la candidatura con ese perfil. El PT por un lado está ligado a la 4T y el PAS va que vuela.

Ratificado. Por si son peras o son manzanas, Melchor Angulo Castro fue ratificado ayer por la Junta Directiva del Conalep en Sinaloa como director general para un periodo más de cuatro años. En sesión extraordinaria, Angulo Castro tomó protesta ante las autoridades estatales y federales, además con enlace en forma virtual con funcionarios nacionales de la institución educativa. Era poco probable que la Junta Directiva de la institución en Sinaloa lo rechazara tras tener el visto bueno del gobernador Quirino Ordaz Coppel.