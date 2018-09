Los arreglos a medias no han ayudado mucho

Los que andan con un ganchos de tendedero en la nariz, pues no aguantan la peste a aguas negras, son los vecinos de los fraccionamientos Terranova y Paraíso, ya que el problema del colapso de los drenajes pluviales sigue sin resolverse. El municipio los arregla, pero más tardan en llegar a “arreglar” que en que se vuelvan a colapsar. Los habitantes manifiestan que esto es un problema sanitario que debe arreglarse desde la raíz y no con simples desazolves. Por ello, urge que el alcalde Antonio Castañeda ponga atención y dé una pronta solución a los colonos. Interesados en contribuir en la mejora del drenaje, comuníquese al (667) 758 70 00.

> ¿Hará lo que quiere?

En la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) de Ahome necesitan un investigador que cheque lo que está pasando en la primaria indígena de La Bolsa de Tosalibampo 1, donde los papás alegan que la directora del plantel se roba lana y equipo escolar, aparte de que mira por debajo del hombro a los demás. Y lo peor es que se sigue presentando en la escuela, a pesar de que está separada del cargo. Si es así, ¿por qué la Sepyc no toma cartas en el asunto? Si usted sabe de un investigador, échenle el ‘fonazo’ al ‘chaca’ de Servicios Regionales, Jorge Heredia Arellano, al (668) 177 90 00.

> Labor humanitaria

Al que sigue sin caerle el veinte y no entiende que ya no es parte del gabinete de la presidenta Diana Armenta en Guasave es Francisco Miguel Retamoza, exdirector de Obras y Servicios Públicos, quien se vio forzado a renunciar hace unas cuantas semanas, pero que sigue en su papel, y al presentarse contingencias, se va a los recorridos con Diana Armenta. Ahora resulta que le salió lo altruista y anda de voluntario por amor al arte. Ya que se le ve tan acomedido, no estaría de más que se arrime al Cuerpo de Bomberos, donde siempre se necesitan voluntarios. Si usted también requiere que alguien le eche una mano, déjele recadito en la oficina de Obras Públicas, al (687) 871 87 09.

> Mano dura

Se contrata a supervisor al que no le tiemble la mano a la hora de aplicar la ley con los responsables de aquellas granjas camaroneras en Angostura que no se han puesto las pilas. Al pasar por una de las granjas localizadas antes del campo pesquero La Playa Colorada, se mira el río de desperdicios que va derechito al mar. Al parecer, la Jurisdicción Sanitaria #3 dejó de checarlos, porque las cooperativas pesqueras se quejan de seguir siendo afectadas desde hace tiempo por los desperdicios que contaminan la bahía, y no hay quién les amarre la rienda. Interesados, llamar al jefe de la Jurisdicción, Luis Víctor Velazco Zayas, al (673) 732 94 33.

> Naves recolectoras

El alcalde del puerto de Mazatlán, Joel Bouciéguez, va a necesitar rentar más camiones de carga para solucionar el grave problema que se tiene con la recolección de basura, pues se ve que este servicio no avanza ni un centímetro. Así que, si usted sabe de alguien que oferte unidades a módicos precios, haga el favor de llamarle al número de teléfono (669) 982 22 11.