Los bigleaguers jugaban sin ir al spring training

Durante 15 años jugaron en Grandes Ligas sin entrenamientos, desde la National Association, inaugurada en 1871, hasta que a un caballero llamado Adrian "Cap" Anson se le ocurrió en 1886 inventar lo que ahora conocemos como spring training.Anson observó que el equipo del cual era primera base y mánager, los Chicago White Stockings, jugaba muy mal en el primer mes de cada temporada, y después jugaba tan bien, que en siete años bajo su mando, había ganado cuatro campeonatos. Por eso pensó que si sometía a su gente a entrenamientos durante unas semanas previas, jugarían en plena forma durante toda la campaña.Pero tenía que convencer a los peloteros de que trabajaran sin honorarios durante ese tiempo y demostrar al propietario del equipo que convenía hacer la inversión para llevarse el equipo a otra parte, ya que Chicago es bueno para cualquier cosa en esta época, menos para jugar al beisbol.Anson, quien en ese invierno de 1885 estaba en sus 32 años de edad, jugó con los Chicago White Stockings 22 años, durante los cuales también inventó el hit-and-run, las señas transmitidas por los coaches, las cajas donde trabajan los coaches, y la rotación de los lanzadores. Además tuvo tal poder de convencimiento, que a fines de febrero de ese año, 1886, viajó con el club a Hot Springs, Arkansas, para la primera experiencia de spring training en la historia.Ya en 1890 se realizaban numerosos juegos de exhibición, no solo entre los mismos equipos de la Nacional, que era la única Liga Grande, sino también contra selecciones de universidades.De pronto, las autoridades de Florida y Arizona se dieron cuenta de que el asunto era buena atracción turística, por lo que comenzaron a construir facilidades modernas para entrenar. En los últimos tiempos ha aumentado en centenares de millares los visitantes primaverales a los dos estados, que por eso reciben millones de dólares .Pero antes de la ubicación de todos los equipos en Florida y Arizona, hubo muchos experimentos. Por ejemplo, en 1958, cuando el equipo de Grandes Ligas más hacia el oeste eran los Cardenales de San Luis, los Cachorros estuvieron entrenando en Santa Mónica, California, y después se mudaron a New Orleans, más tarde a Vicksburg, Mississippi; a Hot Spring y a Tampa. Ahora están en Mesa, Arizona. Los Medias Blancas, los Medias Rojas y los Gigantes también entrenaron algunos años en California.Los Dodgers de Brooklyn trabajaron en La Habana en varias primaveras de los años cuarenta, incluida la del 47, primer año de Jackie Robinson con el club.