A lo largo de la vida de la mujer transcurren etapas que se tornan significativas, desde la menarquia o primera menstruación, la primera relación sexual, el embarazo y el climaterio y menopausia. Algunos estudios demuestran que la mujer vivirá el fin de su vida reproductiva según sus factores hereditarios, vida social, dieta y cultura.

A medida que la mujer va llegando al fin de la edad reproductiva, experimenta una disminución gradual de la función ovárica, a esto se le denomina climaterio y va aproximadamente de los 35 a los 65 años de edad. Esta etapa es una transición entre la edad reproductiva y el final de ella , y se traduce en cambios hormonales, físicos y mentales para la mujer.

Por otro lado la palabra menopausia se refiere a una fecha en concreto: la última vez que la mujer tuvo su menstruación por un periodo de 12 meses o más. El síndrome climatérico en cambio, se relaciona con los cambios que experimenta la mujer antes, durante y después de la menopausia y que produce diversos signos y síntomas.

Podrás identificar que mientras se aproxima la menopausia la mujer empieza a tener trastornos menstruales, desde ciclos que se hacen cortos hasta aquellos que duran más de un mes. En esta etapa es cuando más cuidadosos debemos ser, ya que aunque las hormonas van a la baja y por tanto la mujer está menos fértil, no significa que es infértil y es difícil saber con seguridad en qué momento se ovulo, es decir, en que momento el ovulo estuvo preparado para ser fecundado y permitir un embarazo. Por esta este motivo es de vital importancia que quienes llevan un método de planificación casero pongan mucha atención.

Uno de los síntomas más percibidos y evidentes son los bochornos, estos los podrás sentir como un calor en todo el cuerpo que dura unos pocos minutos y que se acompaña de una sudoración profusa, la cual tiende a ser muy molesto tanto para la mujer, las personas que se encuentran a tu alrededor e incluso para tu pareja.

Si rondas los 40 años y constantemente te encuentras diciendo “nadie me quiere”…. “lloro por cualquier cosa…me siento sensible e irritada todo el tiempo”. No te preocupes, puedes tener síndrome climatérico y no saberlo.

Otro de los síntomas por lo que constantemente la mujer puede referir sentimientos de culpa, es el peso, y que mujer no lucha constantemente por una figura curvilínea. Al llegar el climaterio y menopausia debemos entender que los requerimientos energéticos necesarios han disminuido, ya no se necesitan grandes cantidades de calorías para rendir el dia a dia, por lo cual una dieta baja en grasa y ejercicio es la recomendación.

Por otro lado y aunque para muchas mujeres se torna incomodo hablar de ello en la consulta médica, la disminución del interés sexual es otro de los síntomas del síndrome climaterio, el aparato genital es una bóveda de receptores que se preparan para captar esa gran cantidad de estrógenos que una mujer en edad reproductiva genera, pero en el climaterio esa baja producción de hormonas traduce a una atrofia o degeneración , por tanto conlleva a disminución de algunas funciones, como: lubricación, molestias al orinar y dolor al momento de la relación sexual.

Entendamos entonces que el interés sexual cambia al interés emocional, una mujer en etapas finales de la edad reproductiva comienza a valorar más la compañía y la empatía.

El climaterio puede ser un excelente momento en la vida de las mujeres y para eso, lo principal es que se diseñen estrategias de salud individuales, de acuerdo a las necesidades y expectativas que cada una tenga para hacer de ésta una gran etapa en la vida de la mujer.

Para esto es imprescindible seguir las pautas orientadas al control de los factores de riesgo que pueden llegar a desencadenar trastornos importantes, realizar ejercicio, una dieta adecuada, evitar el tabaquismo, control de enfermedades cronicodegenerativas y llevar un tratamiento hormonal si el medico lo considera oportuno.