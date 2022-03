Los bonos de Polo Palafox se fueron por los suelos

audima

El primer garrotazo. La predicción de algunos dentro y fuera del Ayuntamiento salió cierta: que no tenía ningún futuro la demanda de amparo que interpuso el presidente de la Federación de Abogados, José Luis Polo Palafox, contra la concesión de la basura que otorgó el Cabildo a una empresa inglesa en sustitución de OP Ecología. Y ya empezó a confirmarse porque el Juzgado Séptimo de Distrito desechó el amparo indirecto por “notoriamente improcedente”. Ni siquiera fue admitido porque la demanda, dicen, no tiene ni “pies ni cabeza”. Con esto los bonos de Polo Palafox se fueron al suelo, si es que por un momento los tuvo. Muchos dicen que el líder de los abogados es muy bueno para litigar en los medios porque “es rollero”, pero en los tribunales deja mucho que desear, como en el caso. Algunos aseguran que el tema no le da porque sus intenciones son otras. Por lo pronto, no quiso hablar hasta que le notifiquen. Quienes lo conocen aseguran que va a salir con que ese escenario ya lo tenía previsto y que va a apelar esa resolución.

Fe priista. Los que se reunieron ayer en conocido restaurante fueron los líderes del PRI en Ahome, César Emiliano Gerardo y Santa Obidia Meza, con el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en Sinaloa, Miguel Ángel López Miranda. No se sabe quién tomó la iniciativa para el encuentro, pero no podía ser más oportuna porque las “aguas están agitadas” en la estructura de la dirigencia priista y en el sector cenecista tras la llegada al Comité Municipal Campesino número 5 de Gloria Valdez, por lo que algunos consideran el “coqueteo” con la 4T. Con la reunión de López Miranda con el presidente y secretaria general del PRI se manda el mensaje que la fe priista está intacta en el cenecismo. Esto se da un día después de que este y el “líder moral” del sector Pablo Moreno Cota se reunieron con algunos líderes en la casa de María Amada Sánchez Solís, en el ejido Compuertas. El tema fue también la identidad cenecista-priista.

Relevo. La suerte de Ramón López Félix como director de Salud Municipal ya está definida: se va del gabinete del alcalde Gerardo Vargas Landeros. Y es que López Félix no tiene tiempo para atender de lleno su responsabilidad por las plazas que tiene en otras instituciones de salud y su consultorio privado. El que mucho abarca poco aprieta, dice el dicho. Y la salida que tuvo es que quiere ser presidente de un módulo de riego, pero en realidad Vargas Landeros ya estaba por tomar la decisión de darle las gracias. Es posible que hoy o en esta semana se revele su sustituto, que podría ser Jesús Caudillo.

Equipamiento. Otra entrega de patrullas hará hoy el alcalde Vargas Landeros al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Julio César Romanillo. El acto se hará por la mañana en la explanada de Palacio Municipal.

Lío. La que está citando a los medios en la Comisión de Honor y Justicia es la agente preventiva Dignora Valdez, que cobró notoriedad por exhibir al exalcalde Billy Chapman de hacer un gobierno de simulación. Dicen que uno de los temas que tiene ahí es la acusación de acoso contra casi 20 policías. O bien que esté acusada de algo.

La fachada. Como quedó “huérfano político”, Rosario Buelna, exsecretario particular del exalcalde Guillermo “Billy” Chapman, pretende revivir con el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se sacó de la manga la organización Proyecto Obradorista Sinaloense, un grupo interno dentro de Morena. Lo primero que hará es participar en la revocación de mandato en favor de que López Obrador siga como presidente.