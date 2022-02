Los buenos padres corrigen los errores; los padres brillantes enseñan a pensar

audima

Muy buenos días.

Los buenos padres corrigen los errores, mientras que los padres brillantes enseñan a pensar. No sea usted un experto en criticar una conducta inadecuada, sino más bien hacer que sus hijos reflexionen. El regaño y la reprimenda definitivamente no funcionan, sólo causan fricciones en la relación. Cuando usted habla para repetir las mismas cosas, desencadena ciertos archivos de la memoria inconsciente que contienen añejas críticas. Sus hijos sabrán lo que usted va a decir y estarán preparados para defenderse; por lo tanto, nada de lo que usted diga hará eco en su interior y no generará un momento educativo. Este es un proceso inconsciente. Buenos días.