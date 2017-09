Los cambios que no los anuncian

Aún en nuestro beisbol persiste la mala costumbre de que los mánageres no dan los cambios. No anuncian los cambios a los ampáyeres. Se van directamente con el anotador oficial. Cuando va el cambio a batear, es cuando lo anuncian, y todavía dicen: “Cambio, ampáyer, ya se lo di al anotador”.Eso quiere decir que el juez está pintado y de lujo. Cuando un mánager haga un cambio a la defensiva, en ese momento debe de dar a conocer el nombre del sustituto. Cuando hace cambio de pícher, igual. Pero hacen el cambio, lo mandan a fildear y después de dos o tres entradas que fildeó le toca batear, y ahí es cuando anuncia el cambio.Hay que modificar el chip y actualizarse y ser mejores mánageres. Pero qué dice la regla al respecto: 3.07 El umpire principal después de haber sido notificado anunciará inmediatamente o hará que anuncie cada sustitución. 3.08 (a) Si no hace el anuncio de una sustitución, sustituto será considerado dentro del juego cuando: (1) Si es pícher, toma su posición en el plato del pícher; (2)Si es bateador, toma su posición en la caja de bateador; (3) Si es fildeador, se coloca en la posición que de costumbre ocupa el fildeador a quien reemplazó, y la jugada comienza; (4) Si es corredor, toma el sitio (almohadilla) del corredor que ha reemplazado. Así que por favor, ampáyeres y mánageres, hay que hacer bien las cosas, por bien del juego.