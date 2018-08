Los cambios y la experiencia

Luego del Mundial de Rusia 2018 las aguas vuelven a su normalidad. Lo mismo acá en The Rosca City. Pasada la eliminación de México, inmediatamente se conoció que habría cambio de director técnico. Juan Carlos Osorio, conocido como “Cambios” Osorio, debería de tirar la toalla.Y así lo hizo. Falta conocer quién será el sucesor. Mientras tanto, acá en nuestro terruño también las aguas volvieron a su cauce. Ganadas las elecciones por Carlo Mario Ortiz Sánchez se vinieron en cascada otros cambios. Regresaron los titulares a sus puestos y aquellos que probaron las mieles por un rato, tuvieron que regresar a su lugar de origen. Está el caso de la vuelta de Juan Carlos Camacho Rojo al Instituto Municipal del Deporte, mientras que Herminio Sais solamente vio pasar la paloma. Y todo camina de mejor manera. La experiencia de los funcionarios que regresan está más que comprobada. Y aquellos meses fugaces de “tanteo” quedarán para el recuerdo de los habitantes en esta ciudad de las oportunidades.Y a propósito de laurkos, flamus, poxiñiris, -traducción- “Deja volar tus sueños y si agarras uno, me lo cuentas”. ¡Ai´sí! Y entre temas escabrosos y la llegada del recibo de la luz, me entero que el Centro de Alto Rendimiento “Coloso” está siendo rehabilitado. Cuentan que se han cerrado algunas puertas del Coloso del Dique para frenar el vandalismo.Que el paso de vehículos al interior de las canchas se ha cumplido.Así que habrá que ir a dar un recorrido y comprobar, pues ello es bueno.