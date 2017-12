Los candidatos a lo mejor de LMP

Se acercan las fechas en que se debe ir pensando en qué peloteros, con nombre y apellido, quedan en condiciones de ser candidateados para pelear por las nominaciones a lo mejor de la temporada 2017-2018 de la Liga Mexicana del Pacífico. Como siempre, tema que polariza y encona, así que lo conducente es irse por el camino del “para nosotros”.Así entonces, empezaríamos por el rubro del Jugador Más Valioso, en donde, para nosotros, la terna se debe empezar a armar con Randy Arozarena (Mayos), José Manuel Rodríguez (Charros), Jeremías Pineda (Venados) y Sebastián Elizalde (Tomateros). Como esta liga es surgida en nuestra particular opinión, soberbiométricos y anexas favor de abstenerse. Cada quién sus listas. Arozarena, primer bat líder en jonrones, en anotadas, cuarto en producciones, en slugging y cerca de batear sobre los .300. El Manny, líder en producidas (por mucho) y sublíder jonronero, sujeto a que su equipo califique a los playoffs. Pineda, sublíder bateador y en porcentaje en embasarse, cuarto en anotada y en líder de robos, pero por mucho. Elizalde, líder de bateo, en hits conectados, sublíder en OBP y quinto en anotadas. Un grupo de candidatos más que interesante y que demandará a quienes eligen vía voto una muy razonada decisión. No todo es quedar bien con el club de su preferencia.- En el rubro del Pitcher del Año las cosas se ponen tanto o más complicadas habida cuenta que la LMP se caracteriza por la fortaleza de ese departamento. Este año se ha enfatizado de manera muy especial. Nosotros vemos una lista de candidatos en las que aparecen Rolando Valdez (Águilas), Mitch Lively (Venados), David Reyes (Yaquis), Anthony Vásquez (Tomateros) y Eddie Gamboa (Mayos). Valdez y su fenomenal campaña que lo tiene encaramado desde hace rato como líder en efectividad con 1.75, con récord de 4-2. Lively en plan “monstruo” con record de 9-1, líder en WHIP con 0.89, sublíder en ponches, líder en innings lanzados y la cuarta mejor efectividad con 2.23. A Reyes, su 5-0 en ganados y perdidos y su 1.92 sublíder en efectividad le bastan y sobran como méritos. Vasquez y Gamboa con campañas meritorias que deben ponerlos en el pleito.En el caso del manager del año, nosotros vemos solo a tres candidatos, tanto por el descarte (despidos) de cuatro mentores que iniciaron la campaña como por los méritos que vemos a la hora de incidir en sus equipos. Así, daríamos como candidatos a Daniel Fernández (Venados), Willie Romero (Mayos) y Pedro Meré (Águilas), este último bajo el, “según” de su trabajo solamente en la segunda vuelta al frente de los emplumados. Lo de Fernández ya lo comentamos: ha llevado bajo el brazo a un equipo de bajo perfil hacia las alturas, ha mantenido a los Venados constante y en buena marcha, tanto como para tener el mejor récord general, incluidas las dos mitades. Lo de Romero es casi similar, aunque cabe decir que en la parte de roster, los Mayos tienen mejor cuerpo de picheo. Pero sobresaliente su trabajo y a esta tribu habrá que ponerle mucho ojo a enero. Lo de Meré se rescata luego de hacerse renacer a unos Águilas que andaban de capa caída, que no terminaron fuerte la primera vuelta y en la segunda mitad han sido otros. Destacado el trabajo de Meré.