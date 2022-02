Los candidatos oficialistas a las sindicaturas de se presentan como de la 4T

audima

Los de la 4T. Al llegar a la mitad de la campaña, los candidatos oficialistas a las sindicaturas tomaron la fórmula que parece no falla en una elección: presentarse como los de la 4T, como morenistas. Ese es el formato que los candidatos número uno de cada sindicatura adoptaron para la segunda mitad de la labor de proselitismo y que dicen reforzarán viernes y sábado para llegar con la fiebre morenista el domingo, que es el día de la votación. Es una misma línea el despliegue propagandístico de María de Jesús Castro, en la Central; Santiago García, en la Villa de Ahome; Ramón Urías, en Higuera de Zaragoza; Herminio Balderrama, en Topo; Rosario Armenta, en El Guayabo; Karina Valdez, en San Miguel, y Sandra Leyva, en El Carrizo. Le apuestan al fenómeno morenista en las sindicaturas y las alianzas a grupos priistas. Ya se sabrá si le atinaron.

Vigilados. El que reapareció fue el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, que mantuvo bajo perfil tras el atentando a balazos en su negocio. Lo hizo en el marco del plebiscito para síndicos en el que confía que las autoridades municipales no metan mano, a lo que ya se comprometió el alcalde Gerardo Vargas Landeros y que hizo el llamado a los funcionarios a no hacerlo. Y como que Aguilar no ha encontrado evidencia de lo contrario porque no hizo algún señalamiento pese a que aseguró que los tiene muy bien vigilados. Solo hay militantes panistas participando en Topo y la Villa de Ahome. En esas condiciones están.

La negativa. Dicen que por el lado amable tomó el alcalde de Ahome, Gerado Vargas Landeros, la negativa del alcalde de Guasave, Martín Ahumada, de que le echara la mano para convencer a los regidores morenistas que se oponen a otorgarle el servicio de recolección de la basura a la empresa inglesia RCRWTE. Esto ya se acordó en el Cabildo ahomense, por lo que Vargas Landeros ofreció a Ahumada ir a platicar con los regidores guasavenses “las bondades” del proyecto. Sin embargo, habría que despejarse las dudas que salieron a relucir de si en Ahome el proyecto de la empresa inglesa sigue para adelante o no si en dado caso Guasave y El Fuerte le niegan otorgarle el servicio. Lo que se sabe es que en el municipio va y que incluso el director jurídico Dalvingh Iturríos Corrales está concentrado en el contrato que se va a signar con la empresa inglesa.

Reactivación. Otra paca de billetes se fue del Ayuntamiento de Ahome a la Asociación Local Ganadera del Municipio de Ahome. Ahora fueron 50 mil pesos para abastecer de medicinas la farmacia de la organización ganadera. Es decir, la farmacia la van a reactivar, con lo que Ángel Cota Romero, presidente de los ganaderos, “presenta trabajo”. El acto de entrega de la medicina lo presidió el secretario de Desarrollo Económico, Bernardo Cárdenas. Muchos ahomenses consideran que está bien que se les apoye, pero que rindan cuentas.

Estreno. Los maestros de inglés ya estrenaron al nuevo jefe de los Servicios Regional de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Ahome, Alejandro Brito Acuña. Al día siguiente de relevar en el cargo a Rosario Noé Urías, un grupo de maestros del Programa Nacional de Inglés tomaron las oficinas en reclamo por la falta de pago de las dos quincenas de enero. Como el caso lo agarró novato a Brito Acuña, entró al quite el jefe de Servicios Regionales de la SEPyC en Sinaloa, Juan Ramón Torres Navarro. Además, estaba obligado a hacerlo porque el conflicto se da en su propia tierra. Torres Navarro, exdiputado local, le pidió a los maestros que levantaran la toma y se les iba a pagar. La respuesta que recibió fue de que primero hagan los depósitos para que “chille la cazuela en sus casas” y después se retiran de las oficinas, lo que más tarde ocurrió.