Los ‘caprichos’ del huracán Pamela mantuvieron en un hilo a los mazatlecos

Los “caprichos” del meteoro. Todos los pronósticos aseguraban que el huracán Pamela pegaría en Mazatlán. Quienes lo movían, solo era para estimar que sería entre La Cruz y Mazatlán. Pero una vez más se confirma que los ciclones son caprichosos, y quienes se dedican a los pronósticos climatológicos lo saben. En el momento de escribir la columna, Pamela, después de haber pasado de tormenta tropical, convertida en huracán y pronosticada que tocaría Sinaloa con categoría 3, se debilitó y regresó a su origen: a tormenta tropical. Eso no quiere decir que el peligro haya desaparecido. No, nada de eso. Pero la amenaza pasó a no ser tan grave. Sin embargo, los reportes señalan que en Ahome las precipitaciones provocaron severas inundaciones. En Culiacán, la lluvia se intensificó por momentos. Y en Mazatlán, aunque leve, las lluvias provocaron algunas inundaciones. Todavía este miércoles, las autoridades meteorológicas se mantienen a la expectativa. Nadie se debe de confiar ante un meteoro. Lo positivo fue la prevención.

Ingobernabilidad a la vista. Si el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, insiste en mantener el conflicto con el Partido Sinaloense, lo que viene será, sin duda, de pronóstico reservado. Las condiciones que enfrentará la próxima Administración que encabece por segunda ocasión consecutiva el Químico será, sin duda, muy diferente a la que está por concluir. En esta Administración que termina, el Químico contó con el apoyo mayoritario de los regidores de Morena y la complacencia de los regidores del PRI. Pero lo que viene no tiene comparación. Cinco regidores electos pertenecen al Partido Sinaloense. Sí, ese que le sirvió al Químico como tabla de salvación para contender por la reelección, pues su partido Morena le había cerrado las puertas. Pero eso ahora parece no importarle al Químico. El PAS, en torno a su líder Melesio Cuen, ha demostrado disciplina y congruencia. Y todo se encamina para ser testigos de un inédito cabildo. Bueno, si es que el PAS cierra filas y el Químico insiste en golpearlos. Ya la guerra está declarada, por más que lo nieguen los actores. Y el Químico tendrá que aprender a vivir en una especie de lo que han sido las películas: Durmiendo con el enemigo y Atracción fatal. Algunos apuestan que el Químico reculará.

No va bien. Por la amenaza del huracán, decenas de barcos camaroneros se refugiaron en Mazatlán. Algunos estaban por decidir si descargaban lo que han logrado capturar;otros, por esperarse con el producto en sus bodegas. En medio de esa situación, ya comenzó a circular la información de que las capturas de camarón en altamar no están bien. Hay poco producto y las tallas que prevalecen son de la mediana a la chica. Escasas tallas grandes. Habrá que esperar otro tiempo, pues las lluvias y la aportación de nutrientes en las bocas de los ríos en Sinaloa son el alimento propicio para que el camarón se desarrolle en forma rápida y alcance mejores tallas. Por el momento, sigue la incertidumbre, abonada por lo que todos sabemos. Altos costos de operación y la losa que representa el veto que continúa contra el camarón mexicano en Estados Unidos.

El escándalo que viene. Nadie quiere oficializarlo. Pero en todos los rumbos del Gobierno municipal se comenta. Algo está pasando con la pareja presidencial formada por el alcalde Luis Guillermo Benítez y Gabriela Peña Chico. Hasta hoy, con certeza solamente ellos lo saben. Y ninguno de ellos lo ha querido decir. Pero el tiempo ya está aquí. Y el 1 de noviembre es la fecha fatal. Ahí se levantará el telón.