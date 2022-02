Los cenecistas de Ahome definieron una “colaboración institucional” con el alcalde Gerardo Vargas para fortalecer al sector

audima

Colaboración institucional. La nota ya no solo fue la toma de protesta de Gloria Valdez como delegada especial en funciones de presidenta del Comité Municipal Campesino número 5, en lugar de Juan Díaz, sino el posicionamiento del presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en Sinaloa, Miguel Ángel López Miranda, y la presencia y participación del alcalde Gerardo Vargas Landeros. Valdez organizó un acto de verse para su asunción, que en apariencia revive al cenecismo y, con ello, al priismo. De hecho, ahí estuvo el líder del instituto político en Ahome, César Emiliano Gerardo, y la dirigente estatal de las mujeres del tricolor, Irma Moreno Ovalles. Había expectación sobre la “línea” que daría el líder estatal cenecista, ya con el alcalde morenista en el presídium. El mensaje fue de dejar atrás el proceso electoral pasado y entrar a una “colaboración institucional” con el gobierno de Rubén Rocha Moya y el de Vargas Landeros. La apuesta es fortalecer al sector. En su participación, el alcalde aceptó trabajar juntos para el bien de los ejidatarios y de los ahomenses. Se declaró como uno de ellos y que estaba en casa. Con sólo ver cómo algunos lo recibieron, cuando el evento estaba empezado, ya había quedado claro eso. Uno hasta le puso su sombrero.

La causa. La razón por la que Juan Díaz deja el liderazgo cenecista es que va por la presidencia del Módulo de Riego Mavari, en Higuera de Zaragoza. Por eso, Gloria Valdez llega como delegada especial en funciones de presidenta del Comité Municipal Campesino número 5. Y ahí el propio líder cenecista en Sinaloa le dijo a Díaz que el sector lo va a sacar adelante en su aspiración.

En ridículo. Dicen que lo único que hicieron el regidor pasista Carlos Roberto Valle Saracho y la regidora morenista Angelina Valenzuela Benites fue el ridículo. Eso sí, en grado mayor el primero porque al final quedó como “puro hablador”. Después de decirle hasta lo que no a la regidora y de advertirle que la iba a denunciar penalmente y desaforar por desvíos de recursos, Valle Saracho le pidió perdón. Lo mismo hizo ella, a quien se le olvidó la violencia política en razón de género en su contra. Para muchos, eso no es un gesto de humildad, sino que el alcalde Gerardo Vargas los puso en su lugar. Tras salir la foto de ambos con el alcalde con el “perdón recíproco”, algunos “pitorrearon” a Valle Saracho que si ya no había desvíos de recursos, que si ahora sí era Chapman, etc.

A prueba. Para que el programa de Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual Laboral que en el Ayuntamiento se acaba de pronunciar empiece con el pie derecho, tiene que actuar en Protección Civil. Ahí, una secretaria renunció por esos motivos. Aguantó hasta donde pudo. Incluso, se habla que hizo del conocimiento al coordinador de la dependencia, Daniel Luna, de lo que le estaba pasando y cómo vio que no hizo nada ya no soportó y mejor renunció. Hasta ahorita los señalados andan muy campantes en la dependencia. Si pusieron en marcha el programa, pues es por algo. ¿O nomás lo hicieron al tanteo?

A los tribunales. Días después de que la exalcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, diera muestras de querer revivir políticamente tras su visita al Senado, ya hay señales de que el alcalde Gildardo Leyva le va a ensombrecer ese camino. Y es que todo indica que la síndica procuradora Mayra Osorio tiene ya los expedientes de presuntas irregularidades de exfuncionarios de la administración pasada para interponer las denuncias hasta de carácter penal. Se habla de una veintena de demandas en curso. Lo que no se sabe es quiénes son los exfuncionarios que están metidos en un brete.