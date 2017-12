Los cercanísimos a Meade

Al más rancio y dinosaurico estilo, ayer fue postulado como virtual candidato de unidad por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) José Antonio Meade Kuribreña, un tecnócrata que se aferró a no afiliarse ni a ese instituto, ni al Partido Acción Nacional (PAN), en cuyo gobierno fue dos veces secretario de Estado.

Se cumplieron puntualmente todos los pronósticos: el elegido por el presidente Enrique Peña Nieto fue seleccionado justo por ése, en teoría, apartidismo. Habrá que ver cómo sortea durante la campaña ese aparente deslinde de actos de corrupción e ingobernabilidad siendo titular de cuatro distintas carteras.

Desde ahora empiece a considerar la formación de su equipo de campaña. José Antonio González Anaya, quien hace exactamente una semana tomó la Secretaría de Hacienda, va tener que llenar los espacios que los principales colaboradores de Meade tenderán a dejar en los próximos meses.

Curiosamente en este primer “dream team” no van a estar de manera preponderante sus amigos de toda la vida, compañeros del ITAM con quienes compartió banca y posiciones en el Consejo de Alumnos que inició en 1985, pero que tomó fuerza entre 1987 y 1988, con Meade y Luis Videgaray como líderes.

Esos, en caso del que a partir de ayer oficialmente pre candidato del tricolor a la grande gane, se sumarán a su gabinete más adelante, aunque valga decir que ya lo están porque han venido trabajando con él desde hace por lo menos 12 años. Meade va arrancar con su equipo compacto y de más confianza.

No son todos del ITAM. Vamos, son contados los que vienen del instituto que fundó Alberto Bailleres, y que fue la cantera por medio de la cual Pedro Aspe y Francisco Gil Díaz, con Carlos Salinas de Gortari como gran hacedor, dieron forma y cauce a la generación de los tecnócratas.

En este primer equipo de colaboradores están llamados a sumarse a la campaña acompañantes de Meade desde las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Energía, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y otra vez Hacienda, en los regímenes de Felipe Calderón y Peña Nieto.

Apunte a Vanessa Rubio, Julio César Guerrero, Emilio Suárez Licona, Arturo Téllez, Tomás Trueba, Luis Eduardo Lara, Mario Zamora, Virgilio Andrade, Julio di Bella, Mikel Arriola, Abraham Zamora, Jaime González Aguadé y Eduardo del Río.

Rubio es la actual subsecretaria de Hacienda; Andrade es el director del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi); Abraham Zamora es jefe de la oficina del canciller Videgaray; Arriola es director del IMSS y González Aguadé presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Estos puede decirse que además de leales colaboradores son amigos personales del candidato del PRI. Salvo Vanessa, que es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, los demás son egresados del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Guerrero es todavía Jefe de la Oficina del Titular de la SHCP, licenciado en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad Iberoamericana; Suárez Licona es Titular de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la SHCP, licenciado en Derecho por el ITAM.

Téllez es Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, hombre clave, licenciado en Derecho por la Ibero con Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y de Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México.

Trueba es Titular de la Unidad de Productividad Económica de la SHCP, licenciado en Derecho por la UNAM; Lara es Administrador General de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, licenciado en Economía por el ITAM y con Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensas Nacionales en el Colegio de Defensa Nacional de la CDMX.

El otro Zamora es director de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero (FND), licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey; Di Bella, hoy director de Start TV, una empresa de televisión directa al hogar, ex director de Canal 11 y más recientemente de PCTV.

Finalmente Del Rio, vocero de Meade en las secretarías de Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y ahora en Hacienda, donde pasó de Director de Comunicación Social a ser su secretario particular.

CASA DE GUERRA

La casa, dicen algunos de campaña, o en donde por lo menos se diseñará buena parte de la estrategia electoral y eventualmente del futuro gobierno, en efecto está en el Pedregal. Está en la Calle Pirules, un inmueble que nos dicen por el que se pagó alrededor de 26 millones de pesos. Ya está custodiada por elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya tiene instalada la más sofisticada infraestructura de cómputo y comunicaciones. Incluso el llamado teléfono rojo a Los Pinos y líneas directas con todas las secretarías de Estado. Está en una cerrada para controlar y cuidar las entradas y salidas y con acceso casi inmediato al Periférico Sur.

HONDA IGNORA

Resulta que las camionetas de Honda modelo Pilot año 2016 traen un defecto de fábrica. Empiezan a emitir un sonido ¡un año después de haberse comprado! Lo más lamentable es que la armadora japonesa que preside aquí Hiroshi Shimizu no se hace responsable y deja al garete a sus clientes: no los atiende, cuando lo hace les da largas y ni siquiera les ofrece apoyo. Y si no lo cree, trate de ponerse en manos de su asistente, Claudia Acevedo. Así que si usted compró una camioneta de ese tipo y no la ha terminado de pagar, aténgase a lo peor. Qué mal por Honda.