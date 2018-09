Los chamacos nomás van a pasearse a la escuela

La Secretaría de Educación Pública y Cultura busca un maestro para impartir clases en la escuela primaria que se localiza en el ejido Aguapepito, comunidad perteneciente al municipio de Navolato, ya que desde que inició el ciclo escolar los niños no reciben clases y solo acuden a dar el ‘rol’, razón principal por la que urge un profesor para que imparta sus conocimientos a los chiquitines. Interesados en la chamba, favor de comunicarse con el ‘secre’ de la Sepyc, José Enrique Villa Rivera, al ‘fon’ (667) 758 51 00.

> ¡Unas pastillas, por favor!

Al ‘secre’ del Ayuntamiento de El Fuerte, Favián Cota Verdugo, le urgen unas buenas pastillitas pa’l dolor de cabeza y pa’ que se tranquilice un poquito después del tremendo susto que le pegó la raza de La Constancia, pues casi lo linchan por ir sin la presidenta, Nubia Ramos, al lugar donde estaba tomada la carretera. Y pa’ acabarla de amolar, el de Servicios Públicos diciendo que los caminos no se pueden reparar, dizque porque están en comodato, ¡pues la gente más se enfureció! Si usted tiene de esas pastillitas, por favor llámele al (698) 893 03 20.

> Falta de iluminación

Se solicita la cooperación de toda la raza de Guasave para realizar una colecta de focos que funcionen. No importa que no sean LED, pueden ser lámparas de mano, o incluso velas, esto pa’ colocarlos en la primera parte del malecón María del Rosario Espinoza, pues de plano el personal de Servicios Públicos no puede con el paquete y la raza está muele y muele por la oscuridad del sitio. Si te interesa hacer alguna donación, puedes echarle la llamada a Iván Roberto Gálvez, al teléfono (687) 872 53 94.

> De plano, no queda bien

Se solicitan los servicios de unos buenos topógrafos para que vayan a hacer su chamba a la avenida Independen-cia, entre las calles Jesús Rodríguez y Rodolfo T. Loaiza, en Guamúchil, ya que hace algún tiempo estuvo cerrada debido a un hundimiento que presentaba. Y aunque finalmente se reparó, la calle ya está pa’l arrastre otra vez. ¡A ver cómo le hacen pa’ que ya quede bien! Si sabes de alguien que pueda checar el terreno, márcale al director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38.

> Cuenta pendiente

Los pescadores de Escuinapa visualizan un inicio de temporada con poca producción, y por ello están pensando en tocar las puertas de la Secretaría de Pesca en el estado, a cargo de Sergio Torres, para que les den chamba en el programa Empleo Temporal. Y es que las malas prácticas y la escasa lluvia se conjugaron para afectar a esta actividad de la que dependen cientos de personas en el sur del estado. El titular de Pesca tiene un pendiente con esta gente, así que, si lo ven, díganle que vaya a Escuinapa, o si no, márquele al número (667)758 70 00.