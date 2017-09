Los clanes panistas

El 10 de septiembre de 2016, cuando Margarita Zavala ABC afirmó que iba por la candidatura panista para la Presidencia, a sabiendas de cómo y cuánto había beneficiado a su familia con toda clase de puestos, publiqué en este espacio una lista pormenorizada de sus parientes, los Gómez del Campo, incrustados en el gobierno de una u otra manera, que desde luego apoyarían su candidatura con todas sus infinitas mañas como lo hicieron con su espurio marido, Felipe Calderón. Recordemos que el hermano de Margarita ABC es el hacker Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo que manipuló abiertamente las elecciones de 2006 que se robó el PAN. El otro hermano se casó con María, dueña del Proceso e hija de Julio Scherer…



Al hurgar en los pormenores del clan, fue evidente que entre los varios horrores del sexenio del espurio Calderón, varias personas relacionadas con ellos o de su propia estirpe fueron culpables por ambición e incuria de una de las tragedias más atroces de México, la acontecida en la Guardería ABC de Hermosillo, en junio de 2009. Aún hoy sin resolverse realmente porque la Suprema Corte ¡qué vergüenza!, solapó la responsabilidad de la familia presidencial en turno. La guardería del Seguro Social, ubicada entre una gasolinería y un taller estaba subrogada por el Seguro Social a mujeres del susodicho clan Gómez del Campo al que pertenece la mujer de Calderón. El artículo se intituló “Los peligrosos Gómez del Campo”. Algunos extractos:

“Ni el director entonces del Seguro Social, Daniel Karam, ni el gobernador sonorense del momento Eduardo Bours, dieron a conocer en sus primeras apariciones públicas (en 2009) quiénes eran los dueños del local donde estaba la Guardería y la lista de subrogadores. No fue sino hasta que la presión pública obligó a sacar a relucir los nombres, cuando apareció el de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, sobrina de Margarita Zavala Gómez del Campo”. ( Sin embargo).



Y empezaron a aparecer alrededor del pavoroso caso otros nombres de mujeres Gómez del Campo. Margarita Zavala Gómez del Campo cuya influencia fue sin duda la le dio el negocio dse guarderías a sus a sus familiares. Y el de la esposa del entonces gobernador Bours, tambien una Gómez del Campo. -Lourdes Laborín Gómez del Campo es el nombre de la esposa de Eduardo Bours, defenestrado gobernador de Sonora y muy rico empresario, dueño de los huevos Bachoco entre mucho más.



Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella era “la dueña” de guardería . La nota de prensa a su respecto fue: “Un tribunal federal dejó en libertad a, quien era señalada como RESPONSABLE DEL INCENDIO de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Obtuvo un amparo en contra de su probable responsabilidad penal en estos hechos, ocurridos el 5 de junio de 2009”. Algunos dijeron que como el incendio empezó en una adjunta oficina del gobierno estatal, era éste el culpable y por supuesto el Instituto Mexicano del Seguro Social y quien sabe quien más. En aquel entonces era director del IMSS otro connotado panista que no se llamó Gómez , pero ayudó a Calderón a robarse la Presidencia: Molinar Horcasitas, quien murió a los 59 años .

Y aquí algunos de los detectados parientes Gómez del Campo:



- Carlos Castañeda Gómez del Campo, director de Innovación y Desarrollo Tecnológico.-Pablo Gómez del Campo Gurza, director de Prevención de Operaciones Ilícitas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.-Javier Arrigunaga Gómez del Campo, primer director del IPAB. -Teresa Gómez del Campo Gurza, directora del Instituto de la Juventud.- Juan Ignacio Gómez del Campo, quien se deslindó del PAN y se casó en segundas nupcias con María Scherer, la hija de Julio Scherer, heredera de Proceso. Es creíble que se haya deslindado del PAN, pero ¿de su poderosa hermana?



“Aunque como los Calderón Hinojosa, son también panistas y reaccionarios de cepa, los Zavala Gómez del Campo se han distinguido por una voracidad sin límites”, fue la frase de Jorge Canto Alcocer que encabezó aquel artículo mío de 2015.



Y en un ingenioso artículo que su autor, Ramón Alberto Garza, llamó “EL CAMPO DE LOS GÓMEZ DEL CAMPO” se exhiben de nuevo algunos de los muchos puestos que Margarita ABC regaló a su querida parentela y sobre todo los EFECTOS nefastos de sus acciones:



- “Marcia Gómez del Campo, Guardería en Hermosillo: 44 niños muertos y 24 hospitalizados-



- Carlos Castañeda Gómez del Campo, director de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Incendio con Licitación de Tata, 3,103 millones de pesos. Licitación 977 pipas 1,300 millones de pesos Contratos a Meta Data SA 157 millones de pesos Conflictos de favoritismo familiar en designación. Cuestionado contrato 450,000 pesos INJM EN EL IMSS EN PEMEX, EN POLÍTICA EN LAS FINANZAS.



- Luis Gómez del Campo, director Financiero Grupo Andrade.



- Teresa Gómez del Campo Gurza, directora del Instituto de la Juventud.



- Pablo Gómez del Campo Gurza, director Prevención Operaciones Ilícitas Comisión Nacional Bancaria y de Valores.



- Javier Arrigunaga Gómez del Campo, primer director del Injuve.

Y un gran ETCETERA.

HOY POR HOY

De última hora: El canciller Videgaray, siempre al servicio de Trump, empinó de nuevo a Peña Nieto y declaró persona non grata al embajador de Corea del Norte y lo expulsó del país. ¿Qué mexicanos le dieron ese derecho? - Virginia Gómez del Campo. esposa de Videgaray, hoy secretario de Relaciones “La influyente”, llaman algunos a la ingeniera Virginia Gómez del Campo de Videgaray, que estudió administración de empresas en Harvard. ¿Acaso fue y es consejera del marido’?



En esta época loca por arrebatarse puestos en el futuro gobierno, no solo Margarita ABC de Calderón carece de la inteligencia y la decencia de dejar por la paz la imposición de los parientes. Los Gómez del Campo deberían retirarse antes de que un FISCAL DE VERDAD, no como el que quería imponer el PRI, limpie la casa, señale y entambe a quien deba. Ojalá así fuera, pero todos están haciendo lo posible por impedirle nuevamente el paso a la justicia social.



Y otra novedad… En el marco de la conclusión de la asamblea plenaria del PAN en el Senado, Mariana Gómez del Campo dijo: Me encantaría ser jefa de Gobierno de esta ciudad y yo espero que se pueda dar primero la oportunidad para ser candidata y, ¿por qué no decirlo así?, la candidata del mismo frente que se pretende impulsar en la Ciudad de México”. Y para concluir con su inteligentísima confesión aseguró que “ la encuesta de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que favoreció a Claudia Sheinbaum, fue un dedazo disfrazado de su líder nacional”.



¿Quiere gobernar semejante metrópoli Mariana Gómez del Campo (1978), “periodista” de asuntos del corazón, y luego muy ligera presidenta del PAN del DF? ¿ Ha sido y es lo que es, senadora de la República, por sus méritos y no por el dedazo de la mujer de Calderón, su prima? Dueña hoy de un salón de belleza en Polanco donde se reúnen sus huestes para hablar de las vidas privadas de los políticos, ¿se atreve Mariana sin la menor conciencia de quien es quien en este mundo a decir que Claudia Sheinbaum fue nombrada por dedazo de López Obrador representante de Morena y será jefa de Gobierno de la CDMX? Si así fuera, habría hecho muy bien Andrés Manuel en nombrar a Sheinbaum por su alta preparación y haría muy mal el PAN al imponer a semejante tontita-bonita-raterita. Sin conocer más que por su trayectoria a estas dos señoras, me pemito recomendarle, lector que se informe antes de votar, pero a fondo.



EL OTRO CLAN

Hoy, en la contienda interna del PAN por la candidatura del 2018, atacan de nuevo por el momento a otro clan panista constituído por la familia del ambicioso presidente de su partido Ricardo Anaya.



Es una cuestión de “el comal le dijo a la olla”, como decimos en buen mexicano. Me permití entonces formular la siguiente pregunta y va de nuez: ¿Qué hicieron los gobiernos panistas del 2000 al 2012 con el inmenso dinero del auge petrolero de esos años, que llenó nuestras arcas? No basta decir que se usó “pal gasto”. Sería hora de una investigación profunda y seria. Ya que estamos como estamos, que nos expliquen porqué y a lo mejor hasta recupera el gobierno algo para pagar la grandísima deuda externa, por ejemplo ¿O qué, borrón y cuenta nueva con ese dineral sin explicación? Pero hoy fue el momento de repetir la lista de nombres del clan Gómez del Campo que sin duda es el autor de la lista que ofreció la prensa de los ricos parientes políticos de Anaya para que el público pueda seguir el partido de patadas que ya inició.



Desconozco aún de dónde viene la fortuna de los parientes políticos de Ricardo Anaya y no importaría si no están como los otros metidos en el gobierno a fondo y si su fortuna inmobiliaria proviene de “hace 50 años” como dice el presidente del PAN y no de robar a los mexicanos como los otros.