Los claroscuros de la mitad del sexenio de López Obrador en su informe de ayer

Ni todo bien… ni todo mal. El tercer informe de López Obrador confirma que él está seguro de lo que está haciendo. Así sea un error, él cree y así lo siente que está bien. Hay cosas positivas que López Obrador ha logrado realizar, como es mantener a raya la inflación y evitar que el precio del dólar se dispare. Incluso el aumento al salario mínimo es más que evidente, aunque insuficiente. No hay motivos para que se sienta como él dice “alegre”. Y que a los mexicanos les quiera hacer sentir que los resultados están para presumirlos. La inseguridad es su peor fracaso, aunque afirme que de los 10 delitos de alto impacto solo tres no se han logrado reducir. Y qué decir con los más de 300 mil muertos provocados por la pandemia, con una equivocada y acomodaticia operación de contención. López Obrador es un animal político y con inclinación al conflicto. No puede evitarlo, está en sus genes. Repitió ayer en su informe lo de siempre, que primero están los pobres. Y es en ellos en donde más se encarnizó la pandemia ante un sistema de salud que ha fracasado en la atención y suministro de medicamentos. La mitad del camino de este gobierno, no está del todo bien y queda mucho a deber.

Piden que CFE, SCT y Bienestar intervengan. El senador Mario Zamora solicitó por escrito a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett; al de la SCT, Jorge Arganis; y al de Bienestar, Javier May, su intervención para que ordenen lo necesario y a la mayor brevedad se puedan restablecer los servicios y recibir los apoyos en los siete municipios sinaloenses en donde el huracán Nora causó severos daños. Conscientes de que los procedimientos se tienen que cumplir, Zamora ya estableció por escrito la necesidad de venir al auxilio de quienes resultaron dañados acá en Sinaloa. El día de hoy, en el Pleno de la Cámara de Senadores, Zamora presentará un punto de acuerdo para solicitar ante el Gobierno federal la declaratoria de emergencia para Sinaloa. Ante la ausencia de un Fonden, que estaba dedicado precisamente para apoyar al país en caso de un desastre, habrá que buscar por todos los medios y canales disponibles para que los apoyos lleguen a Sinaloa. Sea como sea. Pero que lleguen.

Prueba de fuego. Hoy se declarará oficialmente como el regreso a clases en modalidades que incluyen la “presencial”, aquí en Sinaloa. El gobernador Quirino Ordaz Coppel estará presente en la escuela primaria Flores Magón, de Culiacán. Sin duda, una prueba difícil para el Gobierno, pues se insiste en el regreso a clases presenciales cuando la pandemia sigue presente. Y si bien el personal docente está vacunado, los niños no lo están. A nivel federal, cuando doña Delfina Gómez aseguraba que sería mínimamente un 90 por ciento de asistencia presencial en las escuelas, la realidad los puso en su lugar. Apenas un 45 por ciento de asistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que los padres, en su mayoría, decidieron proteger a sus niños ante los riesgos de resultar contagiados por covid-19. En Sinaloa habrá que ver el reporte de la asistencia presencial en las escuelas, pero difícilmente será en un gran porcentaje.

Pretenden cambios en Poder Judicial. En el Congreso del Estado se tiene una iniciativa en la que se pretende desaparecer el retiro forzoso a los 15 años de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Intenciones que otros estados como Morelos la batearon. Intención que se frenó en el sexenio malovista. Viene, sin duda, una interesante discusión en donde la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa tendrán mucho qué opinar.