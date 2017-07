Los criminales abatidos eran considerados altamente peligrosos y violentos

El objetivo. Los criminales abatidos en Villa Unión tenían un claro objetivo. Operaban en Concordia, donde sembraron de muertos varias comunidades, entre ellas la cabecera municipal. Y Mazatlán, en Villa Unión, donde podrían haber participado en el asesinato de más de 20 personas. Hace una semana apareció cerca del estadio de beisbol de Villa Unión una manta. Amenazaba con acabar al grupo que controlaba supuestamente el trasiego y distribución de drogas. Los investigadores habían ubicado a un sujeto apodado “El Mandril”, que se supone encabezaba la célula que fue abatida la noche del viernes en las cercanías de la comunidad de Aguaje de Costilla. Este grupo le había declarado la guerra a otro que se supone estaba comandado por un sujeto llamado “El Llagas”. Este último podría haber sido “levantado” por el grupo armado que después fue abatido por las fuerzas policiacas. La célula abatida también había amenazado a otros sujetos de la comunidad de Aguacaliente, en Concordia. Eran considerados altamente peligrosos y violentos. Los sujetos que cayeron muertos al enfrentarse a las fuerzas policiacas y federales portaban chalecos antibalas y cargaban rifles de alto poder. Por instrucciones de los altos jefes policiaco-militares, los operativos de vigilancia serán intensificados para buscar erradicar a los grupos de civiles armados que han sembrado el terror en la zona rural de Mazatlán y en las comunidades de Concordia.

Los tiempos. El gobernador Quirino Ordaz Coppel no inventará el hilo negro camino a la elección del 2018. Sabe que será una elección muy complicada. Sabe que no hay espacio para experimentos. Los candidatos que se elijan deberán de tener principalmente rentabilidad electoral. Gente que garantice una buena posición en la elección y con grandes posibilidades de triunfo. No se corren riesgos innecesarios. Y eso lo sabe Ordaz Coppel. El asunto es cuándo deberá de ser el momento adecuado políticamente para definir nombres. Y qué pasará con quienes sin respeto alguno han arrancado sus respectivas campañas. Unos abiertamente y otros en forma soterrada. Si cuentan con el “palomazo” del jefe policiaco de Sinaloa, que bueno. Pero lo dudamos. Quirino esperará seguramente el momento propicio para dar la voz de arranque. Los que posiblemente sean podrían recibir la “señal” entre septiembre y octubre. Pero sin que haya nada oficial. Se trata de medir su penetración...Y aceptación. La senaduría de parte del PRI y con quien haga alianza se antoja muy disputada. Las diputaciones federales no tanto. Pero las alcaldías parecen estar convertidas en el principal objetivo de muchos de los actuales diputados y de alcaldes que sueñan por ser reelegidos. Por lo pronto, quienes se sientan con posibilidades más les vale estar tranquilos...Porque se pueden resbalar.

Nerviosos. Quienes están nerviosos son algunos malovistas. Alguien los enteró de que las denuncias por el saqueo que cometieron en el sexenio anterior están listas y en cualquier momento serán presentadas ante las instancias que corresponden. Para muchos, la administración quirinista se ha tardado para presentar las denuncias y solicitar que se giren órdenes de aprehensión contra quienes hicieron mal uso de los recursos públicos en el sexenio malovista. Por lo pronto, la supuesta tranquilidad que pregonan en redes sociales no es más que una manifestación de nervios.