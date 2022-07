Los de Morena ya arrancaron, ¡como caiga!

Desorganización es lo que se pudo observar en la conferencia de prensa convocada por miembros del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en Mazatlán, ayer. En este evento anunciaron que apoyarán a Claudia Sheinbaum para la Presidencia de la República. Buscan que la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México gane las encuestas en un año. En esta conferencia, el diputado federal Juan Torres y el presidente de Xochimilco, José Carlos Acosta, insistían en que la prensa hiciera preguntas, porque era más que evidente que no tenían un cronograma de actividades, mucho menos un buen discurso o comentario. Al cuestionarles sobre si hay temor de perder las elecciones en Mazatlán a causa de todos los escándalos del “Químico” Benítez, dijeron que no hay tal temor. Incluso mencionaron que no hay pruebas de nada. Poco les importó a los integrantes de Morena la crítica situación que se vive en el puerto, con más de 530 millones de pesos que se han entregado a una sola empresa en menos de dos años, además de otros “bretes” millonarios, como una demanda que costó al municipio más de 140 millones de pesos. Pero los morenistas continúan seguros de llevar a Claudia a la Presidencia de la República con la bandera del empoderamiento femenino.

Con todo se le va el diputado morenista Juan Torres al “Químico” Benítez. En entrevista, el legislador recalcó que el alcalde, también morenista, cayó en corrupción al contratar por adjudicación directa luminarias por un monto de 400.8 millones de pesos, además de promover “violencia de género, discriminación, abuso de autoridad”. Juan Torres insistió en que el Congreso de Sinaloa debe realizar un proceso de juicio político contra el “Químico” Benítez, pues de lo contrario sería omiso ante las evidencias. “Ahí no hay mucha discusión”, afirma, “se violó la ley, hay corrupción”. El diputado describió a Benítez como un águila que ahora “va en caída”. No cabe duda que ser del mismo partido no es garantía de compañerismo o camaradería.

Le subieron al precio del pasaje otra vez en el estado, y como a muchos sinaloenses, a los mazatlecos de a pie esto les cayó como pedrada con filitos, en la cabeza. Por un lado, los concesionarios del transporte, los dueños de los camiones, argumentan que es poco comparado con lo que gastan en combustible y refacciones para sus “naves”. Pero eso no es ningún consuelo para los que no tuvieron la suerte de ser hijos de ricos, prósperos empresarios o gerentes, o parientes o ahijados de alguien que les facilitara una chamba de gobierno. La raza trabajadora, si no tiene bicicleta o moto, pues toma el camión, y hay quienes deben agarrar hasta dos camiones para ir o para regresar. Y si agregamos la triste realidad de que parece que todo sube en el “súper”, pero los sueldos andan por las mismas, entonces varios ahorita están que lloran o buscando pesitos en las banquetas. Nos vamos a hacer a la idea de pagar un peso más, sí, aunque tal vez pase un año, ¡y zas! Llegará otra alza en el boleto... la de cada año.