Los de Obras Públicas necesitan ‘inge’ nuevo

A quienes les urge un ingeniero con visión y planeación, y de paso que sea responsable y para nada olvidadizo, son a los de la Secretaría de Obras Públicas del estado, la cual dirige Osbaldo López Ortiz Ángulo, debido a que en la calle Mateo Rocha de la colonia Pemex dejaron un poste en medio de la rúa luego de pavimentarla. Interesa-dos en terminar la chamba, favor de comunicarse al teléfono: (667) 758 72 97.La jefatura de Servicios Regionales en Ahome de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) anda recolectando material y herramientas de cocina, carpintería y manualidades, pa’ llevarlas al Centro de Atención Múltiple (CAM) 1, para que se den buenas clases a los niños, porque la mera verdad que no se sabe pa’ cuándo la Sepyc se encargue de este asunto, pues desde septiembre del año pasado este plantel, que atiende a niños con discapacidad, pide ayuda a gritos. Si alguien puede echarles la mano, háblele al ‘chaca’ de Servicios, Jorge Heredia, al (668) 177 90 00, pa’ que se lance por los artículos y los entregue a la escuela.El departamento de Servicios Públicos en Guasave realizará una jornada de limpieza masiva en el municipio, por lo que se busca que la ciudadanía se ponga las pilas y recolecte la mayor cantidad de basura posible. Se premiará a la persona que logre juntar más desechos y a quien haya limpiado más espacios. Los premios serán en especie, pues no hay lana en el Ayuntamiento. Si te interesa unirte a esta campaña que beneficia a todo el municipio, solo tienes que echarle la llamada el mero mero de dicho departamento, Iván Gálvez, al teléfono (687) 872 53 94.Se solicitan globos, confeti, un pastel, música y todo lo necesario para armar una pachanga y festejarle el cumpleaños al hoyo que está en el cruce de Miguel Hidalgo y Patricio McConegly, en la cabecera angosturense, donde la raza del sector dice que es una bronca que se viene arrastrando desde hace mucho y nomás le están echando chapopote, pero éste no dura. Si sabes dónde conseguir las cosas o deseas cooperar con algo, échale una llamada al ‘chaca’ de Obras Públicas, Heriberto Mascareño, al (697) 734 00 40.¿Sabe usted de alguien que haga mapas baratos? Si es así, no estaría mal que se lo recomendara al director de Tránsito Municipal de Mazatlán, Jorge Armando Olivas Valentín, pues va a necesitar mapas para informar a los mazatlecos y turistas la ruta alterna que se anuncia por los trabajos en el puente a desnivel del Issste, que es bastante complicada. Los conductores tendrán que introducirse al fraccionamiento Los Olivos, luego tomar la avenida Bicentenario, para salir al Infonavit Playas y regresar hasta el Issste de nuevo. Si se anima, aquí le dejamos el teléfono de Tránsito: (669) 984 1087