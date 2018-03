Los de Salud Culiacán andan muy gastados

¡Ni pa’ la gasolina! Quienes tuvieron que andar busque y busque que les donen vales de gasolina fueron los de la Coordinación Municipal de Salud de Culiacán, pues tuvieron que pedir el apoyo a empresarios para llevar a cabo el Programa de Descacharrización. Y es que, para ahorrar el gasto, los camiones serán ubicados en puntos fijos y no recorrerán calle por calle. Por lo que urge donadores de gasolina que puedan apoyar al alcalde culichi, Antonio Castañeda, al teléfono (667) 758 01 00.En la colonia 28 de Junio, en Los Mochis, andan viendo qué es lo que se necesita pa’ abrir un zoológico al natural pa’ organizar unos tours extremos con tanta tepocata, alimaña y víbora prieta que sale de los solares baldíos enmontados y llenos de escombros que hay por el sector, y es que por más que le hacen el llamado a los de Servicios Públicos, nada que se acercan. Por eso quieren ver si obtienen aunque sea una lanita extra por tener que convivir con tanto animalero. Por fa, échenle el ‘fonazo’ al ‘chaca’ de la esta dependencia en Ahome, Josué Sánchez Ruelas, al (668) 816 50 06, pa’ ver si mueve a su gente pa’ este lugar, ¿sale?Se solicita todo tipo de artículos de sonido, que tengan volumen muy alto y que no gasten mucha luz. Incluso, si son de baterías, no hay problema; lo que importa es que el sonido que reproduzcan sea muy elevado, pa’ ver si así el mero mero de Servicios Públicos en Guasave, Iván Gálvez, presta atención a las quejas de los habitantes de distintas comunidades en donde señalan que la recolección de basura no es constante. Si cuentas con lo que se necesita, favor de echarle la llamada al ‘chaca’ del departamento, al ‘fon’ (687) 872 53 94.Se invita a los ciclistas de la Región del Évora que anden buscando un lugar para entrenar en rutas extremas, que se lancen a la calle Bahía de San Esteban, en el fraccionamiento Los Mautos, en la ciudad de Guamúchil, pues la calles está tan amolada y llenas de hoyos, que la convierten en un terreno totalmente disparejo y digno de un rally de ciclismo extremo. Si te interesa la invitación, échale una llamadita al ‘chaca’ de Obras Públicas, Víctor Jaquez, al (673) 732 06 38.Si sabe usted de un buen asesor de funcionarios, ahora es cuando puede ayudarlo a conseguir un buen trabajo. Y es que al gerente de la Jumapam, Adalberto Becerra Ruiz, le urge una asesoría. Desde que asumió el cargo, el 8 de noviembre, se ha negado a dar entrevistas a los medios de comunicación, y cuando lo llega a hacer, contesta de mala manera. Se le olvida que su responsabilidad como funcionario público es trasparentar su labor. Así que, si se anima a recomendarle un buen asesor, aquí le dejamos el teléfono al que se puede comunicar con él: (669) 915 70 00.