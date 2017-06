Los desaires de Quirino, su estilo de enviar señales políticas

Si fue capaz de convertirse en el primer gobernador que no asiste al festejo del Día del Agricultor en Sinaloa, lo de menos es que Quirino Ordaz ignorara la invitación a la comida con el poderoso empresario hortícola Joel Valenzuela.



Poco importó al gobernador que la reunión del viernes en el rancho de «Jova» fuera para celebrar a Juan Millán y reunirlo con Jesús Vizcarra en presencia de Enrique Coppel.



En cambio, dedicó su tiempo a buscar la reconciliación con el hombre que más lo ha apoyado en política, el diputado federal David López, quien ya se había resignado a que no le tomara las llamadas desde el día que ganó la elección para gobernador. Hoy que David enfrenta un delicado problema de salud (curable mediante un trasplante de hígado), Quirino le refrenda su amistad y, en horas de la madrugada, subió a sus redes sociales la foto del reencuentro, que se logró en Mazatlán a través de un amigo mutuo del más alto nivel: el embajador de México en Japón, Carlos Almada.



Buen indicador de que Quirino Ordaz ha aprendido ya, desde la silla de gobernador del estado, que hay prioridades.



David López no solo le ha demostrado amistad y confianza absoluta (como nadie más) en su capacidad; además, es el coordinador de los diputados federales sinaloenses y sigue siendo uno de los hombres más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto.

ALTOS VUELOS. La columna institucional de El Universal, «Bajo Reserva», mencionó ayer a la sinaloense Gloria Himelda Félix Niebla como uno de los dos nombres con mayores posibilidades para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a partir de septiembre. El otro es Jorge Carlos Ramírez Marín.



Este último año de trabajos de la actual legislatura federal, la presidencia le corresponde al PRI, pues el primero fue para el PRD y el segundo, que es el actual, fue para el PAN.



Gloria Himelda ha sido uno de los «caballitos de batalla» del coordinador de la bancada priista, César Camacho; se ha ganado su confianza, lo mismo que la de la diputada más cercana al mexiquense, Martha Tamayo, también de Sinaloa. El apoyo de ambos la tiene actualmente como vicepresidenta de la Cámara, pero recordemos que también se le nombró vicepresidenta de la Comisión Permanente, integrada por diputados y senadores, que comenzó a sesionar el 3 de mayo.



De igual modo, Félix Niebla ha sido comisionada para representar al Congreso de la Unión en diversos encuentros parlamentarios en Europa. Señales a su favor las hay, y no son pocas.

A LA SALUD DE... Hoy se lleva a cabo la votación para que los integrantes del sindicato de burócratas federales más grande del estado, el de la Secretaría de Salud, elija dirigencia. Solo hay dos candidatas: la secretaria general actual, Arcelia Prado, quien busca su segunda reelección, y la esposa del exdiputado federal Gilberto «Güero» Ojeda, Marypaz Rodríguez.



Toda la estructura del Gobierno del Estado opera para que Arcelia no logre reelegirse. No le perdonan la postura frontal que ha asumido frente al gobierno en defensa de los trabajadores que representa, igual que lo hizo en el sexenio anterior, en que solo después de que encabezó marchas y se les puso al «tú por tú» a Malova, a Gerardo Vargas y a Armando Villarreal públicamente, logró destrabar el pago de aguinaldos y vales de despensa.



Arcelia tiene la fuerza entre la base laboral, pero del lado de Marypaz está el poder oficial, visible en el derroche de recursos que distinguió su campaña. Desde luego que un candidato impulsado por el gobierno está condenado a servirle a este, no a los sindicalizados. La última palabra la tienen los trabajadores del SNTSA 43.