Los deseos para este año 2018

Mis mejores deseos es que se la hayan pasado de lo mejor y en compañía de sus seres queridos las primeras horas de este 2018. Como todos sabemos, todos tenemos planes y proyectos para este año que se encuentra recién nacido. Mis deseos son muchos y aquí externaré algunos. Lo que más deseo es que la violencia no llegue a mi espacio y a los que más quiero, a mis amigos, ni a mi familia. Sé perfectamente que estamos en un país donde la corrupción es el pan de cada día, pero ojalá Dios nos libere de todo mal.



En lo deportivo deseo que haya mejores ligas de beisbol, que se reorganice Ligas Infantiles de beisbol, que se mantenga el buen nivel del softbol en esta ciudad. Además deseo que haya jóvenes que se interesen por ingresar en la difícil profesión del ampayeo, cosa que lo veo muy difícil, pero lucharemos por eso. Deseo que desaparezca esa ambición de ganar a como dé lugar, dejar de lado el poder y el influyentismo y darle paso a lo deportivo.



Deseo que todo beisbolista se grabe esa doctrina que siempre debe de imperar, como lo es “ir preparados para perder a un juego de beisbol y reconocer al rival cuando nos vence y es mejor que nosotros”. Lógico, se luchará por la victoria, pero si no se logra, reconocer al adversario. Les deseo lo mejor, y que siempre imperen la paz, la cordialidad y el respeto. Dios me los bendiga.