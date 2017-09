Los detalles del juego

Me pareció atípico el primer juego de la Serie del Rey 2017 entre Toros de Tijuana y Pericos de Puebla. Lucía como duelo de pitcheo, pero ni Miguel Peña ni Josh Roenicke lucieron en la loma. A cambio, el duelo fue definido por la ofensiva de Tijuana, que tal y como ocurrió en 2016, tomó ventaja en casa durante el primer juego. Hubo tres errores en el desafío que abrió hostilidades. No creo que haya tenido algo que ver la inactividad luego de que ambos clubes finalistas ganaron sus series anteriores en seis juegos el pasado jueves. Tuvieron descanso, pero prácticas adicionales para mantener ritmo. Fue simplemente un día diferente en un juego de serie final. Yo creo que por la paridad de fuerzas va a regresar a Tijuana para tener su definición.EL REGRESO DEL VIEJO JOHNSONSi algo ha distinguido en su vida de manejador a Tim Johnson ha sido siempre su honestidad, donde gentes e inteligencia para dirigir.Cierto que muchas veces le han dado “trabucos”, pero en otras ocasiones no ha tenido en sus manos la materia prima disponible y hace buen trabajo. El tipo sabe de lo que se trata el negocio...Johnson quiere mucho a México. Por eso regresa, puede estar tranquilamente retirado en su casa allá por Nebraska. Pero prefiere seguir metido en el negocio del beisbol mexicano.“¿Quieres saber cómo volví a dirigir aquí?”, me pregunta cuando lo abordé en el dugout de sus Pericos.“Estaba en casa, retirado, tres años y medio descansando, me llama Joe Meléndez (gerente de Puebla) y me pregunta si quiero manejar a San Luis. Solo por tres meses. En ese momento estaba yo levantando el excremento de mi perro, volteo y le digo a mi esposa que mejor nos fuéramos a México, y aquí estoy”, comenta sonriendo por ese intercambio de “limpiador”a mánager en liga norte. El movimiento ha resultado. San Luis llegó a la final del circuito menor, y Pericos con Johnson al timón ha logrado meter de nueva cuenta a los poblanos a la Serie del Rey.Johnson tiene su estilo orientado en pitcheo y defensa. Eso lo ha predicado siempre. Es su forma de conducir un plantel. Es un personaje de la pelota que conoce las entrañas de nuestro beisbol desde que vino por primera vez en 1970 con Hermosillo, siendo jugador aún.Como no ocurría en mucho tiempo, la final de Liga Mexicana está siendo difundida en todas partes. Por TV abierta está televisión Azteca con A+ el nuevo canal y en distintas plataformas de TV por cable e internet la señal de Liga Mexicana. En radio sigue cadena rasa a cargo de Gustavo Torrero y su gran equipo.Los medios nacionales están en Tijuana. Han venido en gran cantidad a darle cobertura a este evento.Con el triunfo obtenido el martes los Diamantes de Arizona llegaron a doce victorias seguidas. Empataron la marca de franquicia y de paso mantuvieron esa tremenda seguidilla que los ha llevado ya a ¡98 innings seguidos sin estar en desventaja!El veneno de las “víboras” del desierto ha resultado muy efectivo, y por lo pronto llevan mano en el comodín.