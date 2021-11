Los días contados de OP Ecología

El Ayuntamiento de Ahome podría rescindir el contrato a la empresa OP Ecología porque no va a poder cumplir con el relleno sanitario propio, como está contemplado en una de las condiciones del mismo.

Y es que a la empresa se le complicó más porque el ejido Choacahui se amparó contra la empresa para que no lo construya en sus tierras.

En realidad, la anterior administración del entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman signó el contrato en medio de maniobras para favorecer a la empresa.

Con solo decir que hizo una modificación al contrato con la complicidad de la mayoría de los regidores para darle vida a la empresa y rescindir el contrato con PASA, a quien ilegalmente despojaron del relleno sanitario, el cual recuperó mediante un amparo.

No solo eso, sino que le dieron el terreno que les donó el ejido Choacahui. Se lo dieron a la comuna no para una empresa particular.

Estaba claro en aquel tiempo que había irregularidades, pero no se podía hacer nada por el abuso de poder, razón por lo que no se realizó la consulta indígena para el relleno sanitario. Sin embargo, las condiciones cambiaron con la salida de Chapman de la alcaldía.