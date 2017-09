Los dueños del mundo

Para una elite muy selecta, no debe ser difícil definir el rumbo del mundo. No debe serlo porque se podría decir que esa pequeña elite es dueña del mundo. Bueno, casi. No hace mucho, Mike O’Sullivan, un importante ejecutivo de inversiones del prestigioso Credit Suisse Bank, de Suiza, decía que el uno por ciento más rico del planeta poseía el 46 por ciento de los bienes del mundo.Conglomerados, bancos, corporaciones internacionales, compañías petroleras, mansiones, lujosos hoteles, casinos, castillos, palacios. Por la variedad de sus inversiones y posesiones es entendible que haya incertidumbre en cuanto a su verdadera riqueza, pero dado el sigilo con el que ellos se manejan, lo más probable es que las cantidades sean mayores que las supuestas. Un estudio de 2011 indicaba que controlaban 43 000 corporaciones trasnacionales. La fortuna de los Rockefeller, por ejemplo, cuya cabeza visible David Rockefeller murió en febrero de 2017 a los 101 años de edad, se calcula en 100 billones de dólares (un uno seguido de 14 ceros), y la fortuna de la dinastía Rothschild es del triple.Millonarios como ellos son los que mueven los hilos del mundo, y a sus juntas para determinar el rumbo a seguir, invitan a la gente más influyente del mundo: primeros ministros, mandatarios, empresarios, financieros, militares, intelectuales, políticos. Quienes encajen en su filosofía, podrían volver a ser invitados. Si acaso no comulgan con sus ideas no vuelven a ser invitados. El problema es que prácticamente la totalidad de los grandes capitalistas piensa que para hacer del mundo un mejor lugar para vivir –para ellos– es necesario reducir, y mejorar, la población mundial, de ahí que se impulsen la eugenesia, la eutanasia, el aborto, la esterilización forzada, y la guerra. Las víctimas, claro está, son las clases sociales menos pudientes. Los indeseables del mundo. (Eduardo Guerrero)