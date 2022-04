Los errores de AMLO le pueden servir de lección a Rocha Moya para no hacerlo

audima

Rocha y la lección a aprender. Guardadas las proporciones. El gobernador Rubén Rocha Moya tiene la gran oportunidad de aprender de los errores que ha cometido el presidente López Obrador. Y que han conducido al país a la polarización. La concentración brutal del poder y tener como “floreros” a sus secretarios, es una buena lección para que Rocha Moya no incurra en esos excesos. Muchos y hasta el propio Rocha Moya ha declarado que ha tomado decisiones similares a las que desde la Presidencia ha tenido López Obrador. Se entiende, y hasta cierto punto es normal cuando ambos vienen de un mismo partido. Cuando ambos enarbolan la 4T. Pero replicar tal cual algunas decisiones del presidente en estados e incluso municipios puede ocasionar un incalculable desgaste. Las circunstancias y los personajes son muy distintos. López Obrador, por ejemplo, no tiene que lidiar con gente como El Químico, Jesús Estrada Ferreiro y Gerardo Vargas Landeros. Todos ellos con una meta más que clara y evidente. Van por la Senaduría y la intención de “brincar” a la candidatura por la gubernatura. Demostrado está que Rocha Moya no ha logrado articular con el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, que solo ve para su beneficio personal. Menos ha logrado hilvanar una relación positiva con Estrada Ferreiro, el alcalde de Culiacán. Y a pesar de que Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome, busca por todos los medios congraciarse con el gobernador, este último lo mastica, pero no lo traga. Si Rocha Moya no recompone su relación política, el desgaste crecerá. Si Rocha Moya sigue confiando a pie juntillas en la operación política de su secretario general de Gobierno Enrique Inzunza, seguirán los fracasos.

El MC endurece el discurso. Para el líder de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres, al gobierno federal le está fallando la operación política. Lo sucedido con el rechazo a la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados fue como resultado de la soberbia, el abuso de poder y la polarización que desde la Presidencia a diario se hace evidente y que Morena al igual se exhibe. En los últimos días, los insultos y descalificaciones han aparecido por montón. El presidente contra los dirigentes nacionales de los partidos y legisladores de los mismos. Y estos últimos por igual y con dureza respondieron al presidente. El líder nacional de Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado, se fue hasta la cocina al señalar que López Obrador ya muestra problemas de actitud que hacen pensar en un desequilibro mental. Si bien Morena anunció que sus diputados recorrerán los distritos del país exhibiendo a quienes apoyaron el rechazo a la reforma eléctrica. Los dirigentes estatales de los partidos de oposición harán lo propio y comenzaron a responder a los señalamientos del presidente y de Morena. Y esto apenas comienza. Y será la ruta hacia los comicios de este año y el que viene el 2024, que ya tiene un eslogan: “Terminas y te vas”.

La exhiben en redes. Como diría el máximo cantautor Juan Gabriel: Pero qué necesidad. La diputada federal plurinominal del PRI Paloma Sánchez fue grabada presumiendo en la Cámara de Diputados que no le interesa que hagan una campaña en su contra para que no voten por ella en las próximas elecciones. Ufana, grita que ella es “diputada plurinominal y no necesito de votos”. La falta evidente de oficio político ahí está. Para qué presumir que es diputada federal de “regalo”, es decir, plurinominal. Y menos expresar que no necesita de votos. Pero bueno. Es lo que tenemos de diputados, no se puede pedir más.