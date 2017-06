Los estadios del puerto

Por años hemos comentado que al Teodoro Mariscal le hace falta una gran remodelación, o de plano construir un nuevo parque de pelota para los Venados. El club porteño que tantas alegrías ha dado al puerto (nueve campeonatos en Liga Mexicana del Pacífico y dos series del caribe obtenidas siendo el único en haberlo hecho para México jugando de local) se ha quedado en un inmueble viejo, obsoleto. Así como se encuentra.

La directiva hace todo lo posible por arreglarlo año tras año. Le mete dinero en la medida de sus posibilidades con la finalidad de tenerlo listo para la temporada. Es una tradición el beisbol de los Venados y como ocurre con los clubes de la costa del Pacífico, los equipos forman parte de la vida cotidiana en esas ciudades. Pero algo pasa y me entristece en el puerto.

Mientras veo que en otros sitios se edifican magníficas obras para beisbol, Hermosillo, Obregón, Culiacán, Ciudad de México y en otros lugares como Mérida y Tijuana se remodelan parques de pelota en nuestra querida ciudad el estadio sigue igual. Supe que había una buena inversión prevista hace unos años y simplemente algunos regidores “poncharon” esa intención. Ni siquiera dieron turno de sacar el bate.

¿Porque son así algunas personas en Mazatlán?, si alguien quiere hacer algo bueno pues que lo dejen hacer, si desean inyectar recursos en el estadio de beisbol pues que lo hagan. No solo sirve para el beisbol sino también para eventos del carnaval. Es por el beneficio del pueblo. No salgan con eso de que “se beneficiará solo la iniciativa privada”.

Dejarlo casi igual al Teodoro Mariscal es evitar que la Perla del Pacífico albergue en futuro cercano la Serie del Caribe otra vez. La última fue en 2005 cuando ya era incómodo, es una de las joyas del beisbol nacional que sigue en pie.

Es bueno que se le metan 50 millones de pesos. Servirá de algo, pero necesita un apoyo mayor. Me sorprendió que rápido se le dio al futbol, deporte que ha tenido sus épocas en el puerto pero que no ha podido despegar, un dinero grande para levantar una nueva estructura ante la desaparición del estadio de la SAHOP. Me atrevo a decir que tenemos una de las ciudades en México con la menor cantidad de campos deportivos para práctica profesional o amateur.

Qué bueno que se construye un estadio de futbol; aunque me parece muy alto en capacidad para un club de Segunda División. Hay mucha afición para el balompié, y en general para todos los deportes en Mazatlán. Pero mucho cuidado con lo siguiente. No hay que abandonar a los equipos. Y aunque hay que tomar en cuenta factores como la competitividad del club y atractivo del rival para el éxito de la franquicia eso no es todo.

El aficionado si ya tiene un equipo en su ciudad lo debe cobijar. Yo estoy a favor de que se construyan estadios. Se generan muchos empleos directos e indirectos cuando eso pasa.

Miren, cuando se dice que tal cantidad de dinero se debería invertir en otra cosa eso no se da. Seamos realistas, es pura demagogia, “grilla” de muchos que hablan pero no dan soluciones. Mejor que hagan algo positivo con esas cantidades.