Los estereotipos de la belleza femenina

audima

La existencia del estereotipo sobre los cuerpos femeninos hoy en día causa afectaciones en la vida de algunas mujeres al no sentirse identificadas con sus cuerpos. Estas afectaciones a su vez son la causa de que algunas de ellas decidan realizarse procedimientos con el objetivo consciente o inconsciente de cumplir con ese estereotipo dictado por la sociedad.

Esta historia compartida de nueva cuenta por una seguidora de Historia de Venus, nos relata que cuando acudió a una estética a realizarse un corte de cabello, llegó una señora acompañada de su hija, que se pusieron a platicar en la sala de espera. En ese momento, la mamá le comenta a la encargada del salón de belleza que su hija quería realizarse una depilación de bigote. Está traumada con eso dijo, la mamá, por lo que la joven hija le responde a la mamá: “Yo estoy traumada con todo, solo mi cabello me gusta”.

En ese momento, a punto estuve de expresar mi enojo. Por el temor a ofender, me contuve. Pero en mi mente me lo dije, –cuanta violencia simbólica en esta niña–, por lo que me atreví a preguntar qué edad tenía: 8 años. ¡Sí, solo 8 años tenía la hija! No necesitamos que l@s niñ@s crezcan acomplejadas odiando su cuerpo, con inseguridades. Ellas solo necesitan crecer saludables y emocionalmente estables en todos los sentidos.

Tenemos como padres y madres de familia, y como sociedad, enseñar a las niñas que no es malo no cumplir con estereotipos marcados por el marketing, y por lo que el colectivo imaginario nos dicta. Alejémoslas del pensamiento que se debe cumplir con estereotipos de belleza hegemónico para encajar en los grupos sociales marcados por la sociedad.

Los estereotipos de belleza inundan y enjuician los cuerpos de las mujeres y niñas, se nos pide eterna juventud, extrema delgadez y una perfección de cuerpo con medidas estandarizados como el ideal, los tratamientos a los que nos sometemos son carísimos y solo nos hacen perpetuar estereotipos, tratamientos de rayos láser para piernas, rostro, axilas y bikini, y una larga lista. ¿No será menos doloroso y más barato rechazar los estereotipos de belleza?

Las inseguridades que se crean en la mujer acerca de sus cuerpos son formadas a lo largo de sus vidas principalmente por medio de comentarios negativos acerca de sus cuerpos y de comparaciones hacia los cuerpos de otras mujeres.