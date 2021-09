Los gabinetes y la paridad. "El que tiene un gran poder no debe usarlo a la ligera": Séneca

Junio, año 2020, en Sinaloa y Ahome la ley cambió. Por fortuna, por historia, por justicia, por razón de ser. La ley cambió para dejar en claro que hombres y mujeres somos corresponsables sociales. Aún advierto el sufrimiento en varios y el desconcierto en algunas. Es normal, ningún cambio se da sin un poco de movimiento. La ley por sí misma no basta, requiere cumplimiento, ahí está el detalle.

El espacio público es una cosa, la toma de decisiones es otra. La plenitud de ciudadanía que apenas alcanzamos las mujeres hace décadas nos acercó al espacio público y paulatinamente hemos avanzado cubriendo, con educación y voluntad, todos sus rubros. La toma de decisiones es un renglón no completado en nuestro cuaderno de vida. No todas, no con todas y no para todas. Es un territorio hostil hasta que sabemos qué armas portar para vencer al miedo -que no otra causa- que nos impide avanzar.

Durante milenios, circunscritas al espacio privado, las mujeres aprendimos -por fuerza de mala costumbre- a centrar nuestra acción en casa, con categoría de seres de menor valor, sin opinión ni reconocimiento a nuestras ideas. Quien no es mujer no puede entender el dolor que produce la discriminación en razón de género. El dolor y el coraje de ver negado nuestro derecho a expresarnos y decidir. Aclaro, “aclarando amanece”, dicen en mi pueblo, las mujeres que dedican su tiempo y propósitos al hogar, a la formación y crianza de los hijos merecen todo respeto y reconocimiento, la suya es una labor extraordinaria y no es en ningún sentido menor. Al contrario, tan importante es que buscamos que los hombres no queden excluidos de la responsabilidad de la crianza de los hijos y la gestión doméstica en general. Faltaba más.

En los últimos días la discusión pública se ha centrado -sueño, por supuesto, que sea discusión, sin argumentos no se logra- mejor dicho, el mitote gira sobre quienes van al gabinete. Nombres van y nombres vienen, hombres van y hombres vienen. Las mujeres aún están guardadas, salvo una o dos que se dan por seguras. He leído, he escuchado, que no hay mujeres. ¿Pues dónde buscan? Que en el estado sí, pero en municipios no, que si la luna es de queso. Durante más tiempo seguirá la fuerza de la inercia que nos negó entendimiento, cordura y voluntad.

Por supuesto que a estas alturas los puestos de mayor peso han sido apartados, no para las mujeres. Más de uno desearía que no hubiera ley, les tengo una mala noticia, hay ley.

En Sinaloa y en cada uno de los –aún- 18 municipios hay mujeres con la inteligencia, vocación de servicio y responsabilidad ciudadana para ejercer puestos en las administraciones públicas, ojo, en el nivel de toma de decisiones. No usen el poder a la ligera y busquen con ganas de encontrar. Convenzan a valiosas mujeres de integrarse por tres o seis años a proyectos de gobierno que se centren en crecimiento económico, desarrollo social y derechos humanos. Invítenlas a integrarse a gobiernos que quieran hacer bien las cosas y por lo que valga la pena trabajar 7 por 24, como requiere la función pública y con salario igual a trabajo igual. Pongan el ejemplo. No hagan como que hacen. Recuerden algo hombres y mujeres electos. El poder es para servir. Tengan razón de ser.

Posdata. - EL AGUA en Ahome gracias a la Japama -como nos enseñaron en la primaria- ni incolora, ni inodora, ni insabora. Ocupémonos más que preocuparnos. Definitivamente Japama requiere una buena administradora y mejor técnica. Una mujer con experiencia y conocimiento. Lo complejo se encuentra en lo sencillo. Ahí la tienen.