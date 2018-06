Los ganadores de Mundial Rusia 2018

Durante el mes que durará el Mundial de Futbol Rusia 2018, las botanas, cervezas, refrescos y pantallas de televisión, serán los verdaderos ganadores en nuestro país. Y en la medida que la escuadra mexicana avance hacia la final, la caja registradora seguirá repiqueteando.Y es que se estima un incremento de 20% en el consumo y compra de estos productos, los de mayor demanda durante esta justa deportiva, con todo y que en esta ocasión la diferencia de horarios no nos favorece. Sólo en la capital del país se espera una derrama económica de dos mil 500 millones de pesos.Con todo, los mexicanos consumirán alrededor de cuatro mil millones de latas de cerveza, un promedio de 48 latas por cada mexicano durante los 30 días que tendrá verificativo la copa del mundo, de acuerdo con el portal de ofertas y catálogos online Tiendeo.mx. de Eva Martín.Se espera, de acuerdo a esta plataforma digital, que cerca de 66% de los mexicanos, esto es unos 83 millones de personas, de las cuales más de la mitad serán hombres, seguirán la contienda, tanto de los partidos de la selección mexicana como de los otros contendientes.Durante estos días destaca la ingesta de 34 porciones de pizzas por persona, lo que equivale a la venta de 353 millones de piezas. La derrama económica para la CDMX constituirá un 4% más respecto al mundial de 2014, según la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en pequeño de la CDMX.Por ejemplo, en 2014, luego de concluir la Copa del Mundo en Brasil, los ingresos del grupo regiomontano Femsa, que comanda José Antonio Fernández Carvajal, alcanzaron los 70 mil 956 millones de pesos, un avance de 7.3%, de acuerdo con Symphony RetailAI en México y Centraomérica.Respecto a las cerveceras, en 2014 las ventas de Heineken, que conduce Dorf van den Brink, aumentaron cerca de 4% en volumen mientras que las de Modelo, que dirigía Mauricio Leyva, alcanzaron los 33 mil 121 millones de pesos, al comercializar 38.8 millones de hectolitros, un avance de 1.5%.Para las televisoras se espera un impacto más alto al obtenido en 2014, cuando sus ingresos por contenidos fueron de 80 mil 118.4 millones de pesos para Televisa, de Emilio Azcárraga, en tanto que las ventas de TV Azteca, de Ricardo Salinas, fueron de 12 mil 921 millones de pesos.En esta ocasión ocho de cada diez empresas del país dejarán ver a sus trabajadores el Mundial Rusia 2018.En el sector de la limpieza hay molestia, pues ya han transcurrido más de tres meses sin que la empresa Ecoblue afilie al Instituto Mexicano del Seguro Social a los 550 empleados que contrató para brindar el servicio en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, que lleva Alfonso Navarrete Prida, en todo el país. Resulta que en la dependencia que dirige Tuffic Miguel Ortega, los colaboradores solo han sido registrados por 15 días para simular su inscripción, pero después son dados de baja, tal como denunció ante el Órgano Interno de Control de esa secretaría la Asociación Sindical de Obreros y Empleados del Mantenimiento, Conservación, Limpieza, Seguridad y Servicios en General Similares y Conexos de la República Mexicana. En el medio siguen a la espera del actuar y respuesta por parte de la Secretaría de la Función Pública, que maneja Arely Gómez, mientras que cientos de empleados siguen sin la garantía de recibir atención médica y sin que se paguen las cuotas obrero patronales que corresponden.Los que también siguen avanzando en su capitalización son los de Ópticas Devlyn. Es probable que para finales de julio concluyan su proceso. Desde octubre el equipo de Michael Devlyn está buscando levantar recursos para financiar su crecimiento. En esa estrategia de negocios no es descartable que el fondo chileno Linzor Capital, de Tim Purcell, Carlos Ingham y Alfredo Irigoin, salga de la compañía mexicana. Desde 2014 este vehículo posee 22% de Devlyn tras haber fusionado a Consorcio Óptico Latinoamericano (Grupo Colsa), considerada la segunda cadena en su rubro con unos 160 puntos de venta. Devlyn posee unas mil 200 tiendas propias y 600 con marcas diferenciadas. Atiende a 200 mil clientes al mes.Si todo sale bien, en octubre próximo arrancará la fabricación de medicamentos en la nueva planta de GenommaLab en San Cayetano, Estado de México, y en enero la de artículos de cuidado personal. La firma de Rodrigo Herrera Aspra invierte cien millones de dólares en esa factoría, que tendrá lo último en tecnología: equipos Hulmann, Fette y Norden Kosme, 90% alemana y el resto sueca e italiana. La compañía que comanda Max Juda contará en esa instalación de 85 mil metros cuadrados 16 líneas de producción que atenderán principalmente los mercados de exportación a Centro y Sudamérica y Estados Unidos. Por ahí se rumoraba que GenommaLab sondeba una alianza con Landsteiner, de Miguel Granados. Descártelo.Amazon, la poderosa empresa de Jeff Bezos, va por su tercer almacén, instalación que triplicaría su actual espacio de distribución en México. Por lo que sabemos, se está construyendo en Tepotzotlán, no muy lejos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Las otras dos bodegas se ubican en Cuatitlán Izcalli, también en el Estado de México. La firma estadounidense que dirige aquí Juan Carlos García tiene un mercado potencial de más de cien millones de personas y sigue creciendo, de allí su reciente alianza con Femsa, que comanda José Antonio Fernández Carvajal, para utilizar las tiendas Oxxo como puntos de entrega. Quiere adelantársele a Alibaba, la de Jack Ma, que también está buscando almacenes.