Los “ganones” en elección de Morena

El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, fue el “ganón” en las elecciones de consejeros distritales de Morena celebradas el pasado sábado. Orgánicamente, se llevó tres posiciones de las diez que estuvieron en juego de 159 que se registraron. Para empezar, salió airoso su hermano Gabriel Alfredo Vargas Landeros, delegado de Vialidad y Transportes en el norte de Sinaloa. Las otros dos posiciones son la de la regidora Judith Luna y el subsecretario de Bienestar, Hólincer Castro Marañón. La votación también favoreció a la diputada federal Ana Ayala Leyva, que si bien orgánicamente no es del equipo del alcalde, dicen que sí tuvo el respaldo del trebolismo. Ayala Leyva viene del equipo político del exalcalde Guillermo “Billy” Chapman, pero la relación se congeló. Hoy la diputada federal tiene ascendencia con Vargas Landeros.

OTROS TRES que resultaron ganadores en las votaciones impulsados por la estructura operativo-electoral del Partido Sinaloense fueron Marcia Guadalupe Castro López, Damián Alberto Delgado Montiel y José Luis Polo Palafox. La elección de este último tomó por sorpresa a unos y a otros no les gustó nadita, principalmente al regidor Carlos Roberto Valle Saracho, que tiene pleito casado con él. Los pasistas no se escondieron para operar en la elección de Morena, lo que les resultó para tener sus “caballos de troya” en el interior de ese partido. Así, tienen mayor margen de negociación.

LA QUE SALIÓ ganando también fue la regidora Angelina Valenzuela Benites. La exsíndica procuradora sacó a base de picar piedra a su esposo, Fabián Enrique Armenta Sánchez, y a la mamá de este, Aurora Sánchez Meza. Son los que tienen origen morenista, pero en la elección pasada siguieron a Angelina en su aventura por la alcaldía por el partido Fuerza por México. Pero, como si nada hubiera pasado, ya están de regreso y la regidora está en mejor posición de fuerza. Otra electa fue María Sarahí Sarmiento Ruiz, del grupo de la diputada local Cecilia Covarrubias. En resumen, los diez participarán en la elección de la nueva dirigencia estatal del partido.

DICEN QUE en realidad se cumplieron los acuerdos cupulares de Morena sobre la elección. Los diez ya estaban “palomeados” desde el jueves. Polo Palafox entró de última hora porque no estaba en la lista, según comentan los que saben. De hecho, el exsecretario y exalcalde interino Juan Fierro fue el sacrificado desde antes. No fue el único porque le pasó lo mismo a la diputada local Juana Minerva Vázquez, cuyos sueños por la dirigencia estatal de Morena no se le van a cumplir por el momento. Algunos otros ni la olieron para ganar, como Lucio Tarín.

EL CONTROL de Morena en el norte de Sinaloa en parte está en manos de los alcaldes. Aparte del caso de Vargas Landeros, está el de la alcaldesa de Choix, Amalia Gastélum, que resultó electa en el Distrito 04. El alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, se descartó, pero como si no lo hubiera hecho: el que quedó fue el secretario de la comuna fortense, Édgar Adair Espinoza Robles; el de Desarrollo Social, Leobardo Ayala, y la de Planeación, Karen Manzanarez.