Los gobernadores, entre negociar o confrontar al Gobierno federal

¿Negociar o enfrentar? La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se reunirá esta semana. Hoy, los gobernadores del PRI, del PAN, de MC y del PRD saben del presupuesto 2019. Saben cómo les irá en la feria con la actual administración de Morena, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya quedaron atrás las especulaciones. Hoy saben perfectamente a qué atenerse. Falta la siguiente estocada, cuando la Cámara de Diputados asigne los presupuestos que tendrán cada uno de los 32 estados del país. Los gobernadores del PAN ya establecieron su postura contra el centralismo en las decisiones del país en la persona de López Obrador. Y no solo eso, han advertido que si antes se tomaba a broma, hoy existen evidencias de que México pudiera encaminarse hacia una Venezuela. Ya pintaron su raya. Los que se han tardado son los del PRI, quienes antes del 1 de diciembre habían planteado un encuentro para analizar la situación del país. Pero desistieron y acordaron esperar a que asumiera el cargo López Obrador y luego también esperar a la presentación del presupuesto. Ya sucedieron ambas cosas. Ahora, ¿qué esperan para establecer su postura? Para los gobernadores hay solo dos caminos: negociar o confrontar con un Gobierno que ya dio muestras de no importarle nada con tal de conseguir sus objetivos.

Ya Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano, fijó postura. Y con todo el apoyo de su partido plantea no ser un simple espectador nacional. Ya MC invitó a AMLO para que baje el precio de la gasolina como prometió en campaña. Y los votos de MC están a su disposición. En Sinaloa, la posición del gobernador Quirino Ordaz Coppel ha sido la anteponer ante todo el diálogo y la negociación. La confrontación no está en la formación de Ordaz Coppel. Sin embargo, los sectores sinaloenses, como es el caso del campo, podrían solicitarle su apoyo ante lo que consideran una agresión contra ellos con el presupuesto presentado. Ordaz Coppel se comprometió en acompañarlos en sus exigencias y llevarlos ante quienes deciden en el Gobierno federal. Ese camino podrían tomar los del sector pesquero y del sector educativo sinaloense. Quirino no quiere confrontación. Propone negociación. Pero los sectores pudieran obligarlo a endurecer su postura ante el nuevo Gobierno federal.

La Ley del garrote. El protagonismo campea en la actual administración municipal. Las ganas de figurar sea como sea. De atraer los reflectores como sea, esas parecieran ser las premisas del alcalde Luis Guillermo Benítez. Pero en el caso de los antros, que pueden seguramente ser justas las “clausuras”, se le pasó un pequeño detalle: el Ayuntamiento no está facultado para “clausurar” antros. Eso le compete al Gobierno del Estado a través de la Dirección de Alcoholes. Es cuestión de aplicarse correctamente la Ley y se ordena la actividad de esos giros negros. El Químico quiere llamar la atención, pues su deseo es convertirse en candidato a gobernador. Eso ya quedó claro. Y mueve todo para ser considerado entre los aspirantes de Morena. El asunto es que apenas va a cumplir dos meses como alcalde y ya está pensando en otra posición. Lo que siempre se les ha criticado a los del PRI y a los del PAN, ahora lo hacen y más burdamente los de Morena, que no han entendido que llegaron a sus cargos no por ellos, sino por el fenómeno de AMLO. No lo entienden.