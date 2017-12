Los hechos tienen un sesgo liberal bien conocido

Hay dos hechos centrales sobre la política estadounidense del siglo XXI.

Primero, sufrimos de una polarización asimétrica: el Partido Republicano se ha convertido en una institución extremista que respeta poco las normas tradicionales de cualquier tipo. Segundo, los medios dominantes —que siguen siendo la fuente de la mayor parte de la información política de la gran mayoría de los estadounidenses— no han podido aceptar esta realidad. Incluso en la era de Donald Trump, tratan desesperadamente de ser “equilibrados”, lo cual en la práctica quiere decir hacer lo imposible para decir algo agradable e inmerecido sobre los republicanos y atacar de manera injusta a los demócratas.

Esta dinámica tuvo un lugar fundamental en la elección del año pasado: es una de las razones por las que las principales organizaciones noticiosas invirtieron más tiempo en los correos electrónicos de Hillary Clinton que en todos los temas relacionados con las políticas en conjunto. Sin embargo, esto ha venido pasado desde hace años. Es toda la historia de la carrera del presidente de la cámara de representantes Paul Ryan: los periodistas, que trataban de ser de centro, querían desesperadamente demostrar su neutralidad al alabar a un “conservador serio y honesto” e impulsaban a Ryan en ese rol aun cuando ha sido evidente desde el comienzo que era un estafador.

Y todavía se está desarrollando, como podemos ver en lo que parece ser una debacle inminente de los esfuerzos de Facebook por instituir la revisión de datos. Facebook quería organizaciones responsables de revisión de datos con las cuales asociarse y varias de esas organizaciones existen. Sin embargo, están bajo ataques constantes de la derecha por tener un sesgo de izquierda, de tal modo que Facebook añadió a la revista conservadora The Weekly Standard, aunque claramente no logró cumplir con los puntos de referencia aceptados internacionalmente para esa función.

¿Entonces en qué se basan los argumentos que dicen que PolitiFact está sesgado? Oigan, el mismo The Weekly Standard explicó los criterios en un artículo el año pasado: “Las encuestas realizadas por la Universidad de Minnesota y la Universidad George Mason han demostrado que la supuestamente imparcial organización noticiosa de “verificación de datos” clasifica los argumentos de los republicanos como falsos tres veces más que los argumentos de los demócratas y las de estos dos veces más”.

Observen la hipótesis implícita aquí, a saber: que la revisión de datos imparcial encontraría un mismo número de argumentos falsos de cada partido. Sin embargo, ¿qué sucedería si —quédense conmigo por un minuto— los republicanos en realidad hacen más argumentos falsos que los demócratas?

Tomemos un ejemplo para nada arbitrario: la política fiscal. El Partido Republicano está profundamente comprometido con la proposición de que los recortes fiscales se pagan solos, una postura que no tiene sustento alguno para los economistas profesionales. ¿Pueden encontrar una insistencia comparable en una postura que los expertos consideren falsa del lado de los demócratas?

De igual modo, el Partido Republicano está profundamente comprometido con la negación del cambio climático, a pesar del apabullante consenso de los científicos de que el cambio climático antropogénico es real y peligroso. Nuevamente, ¿dónde está la contraparte demócrata?

Hay, por supuesto, liberales individuales que dicen cosas que no son ciertas en todo tipo de temas. No obstante, las enormes falsedades de las figuras del partido más importantes —y por “falsedad” me refiero aquí a algo que se puede demostrar que es falso, no una postura con la que estén en desacuerdo— son mucho más comunes en la derecha que en la izquierda.

Es interesante e importante entender de dónde proviene esta diferencia. Además, es algo así como un rompecabezas. Es cierto, los partidos son instituciones muy diferentes; el Partido Republicano ha sido históricamente jerárquico, con una dirección vertical y una doctrina monolítica, mientras que los demócratas siempre han sido una coalición con una articulación que no es rígida. Estos días, el Partido Republicano luce bastante caótico; sin embargo, las fuerzas insurgentes parecen estar empujándolo todavía más lejos de cualquier respeto por los hechos.

Aún así, sin importar cuál sea la explicación profunda, los partidos no son los mismos. Y tratar de hacer como que lo son no solo es tonto, es profundamente destructivo. De hecho, es una razón importante por la que Donald Trump está en la Casa Blanca.