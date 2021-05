Los incansables

Como podrán haber notado ya (o al menos eso espero) estamos a cortos días de cerrar campañas electorales. Muchos, como yo, han vivido estos tiempos a “flor de piel” como dice mi abuela; levantándose temprano, durmiendo tarde, sin parar y sin descansar del todo.

No me meteré mucho en política, pero sí les podré contar de lo que he visto y sentido en estos cincuenta días de campaña.

He visto a mucha gente alegre y entusiasmada a recorrer calles a pesar de que el sol de verano ya esté a todo fulgor, he visto mucha energía, pero a la vez he visto el cansancio de días tan largos, llenos de actividad.

Muchas veces me preguntan ¿de dónde sacan tanta energía los Zamora?

Así que fui directamente con mi papá y yo misma le pregunté que si ¿cómo le hace? Empezando porque ni le gusta el café.

Y su contestación fue muy simple “nadie hará las cosas si no las hago yo”.

Y ahora que lo pienso me recordó a una canción de Michael Jackson que se llama Man in the mirror que dice “if you want to make the world a better place take a look at yourself and then make the change” que se traduce a “si quieres hacer del mundo un lugar mejor mírate a ti mismo y luego haz el cambio”.

Es una reflexión algo universal y que no necesariamente tiene que aplicar en política.

Como, por ejemplo, alguna vez leí un libro que se llamaba Girlboss (ahora hay serie también en Netflix), que trata de como una mujer que le encantaba la moda y la ropa vintage, antes de saber que eso era su pasión no aguantaba ningún trabajo, fue bibliotecaria y solo duró dos meses, después trabajaba en tiendas e igualmente duraba poco y no trabajaba con tantas ganas. Hasta que un día decidió abrir una tienda en línea de ropa y ahí quedó. A pesar de que su horario ya no era de cinco horas, sino de más, se tenía que levantar temprano, hacer sesiones de fotos, y hasta mandar los paquetes con notas a mano a todos sus clientes, sus días se volvieron más largos pero se llenaron de satisfacción. De hacer las cosas bien hechas y de tener a clientes felices de su trabajo.

A lo que quiero llegar es que no hay vitamina, té mágico o suficiente café en el mundo que nos levante y nos motive para hacer las cosas. Lo que sirve como verdadero motor para seguir adelante es la pasión de hacer las cosas bien, de volvernos incansables, y no digo incansables porque no canse, sino porque no es un factor para detenerse.

Termino invitándolos a buscar su pasión, a continuar echándole ganas, y a no olvidar que tenemos las mismas horas en el día que la mismísima Beyonce. Aprovéchenlas.

