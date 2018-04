Los jonrones frente a las pequeñas cosas

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “No es igual visita conyugal que visita con yogur”… Anónimo.--o-o-o-o-Nicanor Aceves, de Los Ángeles, pregunta…: “Tengo 21 años de edad y juego en el equipo de mi universidad. Quiero saber, ¿qué son las pequeñas cosas que dicen deben hacerse para ganar juegos?”.Amigo Nica..: Son muchas y a veces se inventan en plena acción, por los llamados creativos o instintivos, como Luis Aparicio, Beto Ávila y Derek Jeter. Aparicio, por ejemplo, bateó intencionalmente 411 roletazos entre primera y segunda para él ser out, con el objeto de evitar el peligro de double plays y arrimar corredores de primera a segunda o de primera y segunda a segunda y tercera. ¿Cuántos de esos corredores anotaron en carera? No se sabe, pero es lo que llaman productive outs. Los Medias Blancas se convirtieron en ganadores cuando llegó Luis y alcanzaron la Serie Mundial de 1959. Igual ocurrió con los Orioles, les ganaron la Serie Mundial a los Dodgers en 1966. Luis era un líder. Igual que Beto condujo a los Indios a la Serie Mundial de 1954.Pequeñas cosas es tratar de embasarse como sea, base por bolas, golpeado, porque atrás viene un bateador de poder; convertir un sencillo en doble, moverse de primera a tercera con sencillo, tocar bien la bola para adelantar corredores. El número de juegos ganados por las pequeñas cosas es muy superior a las victorias por jonrones.Francisco Meza V., de Caracas, pregunta…: “¿Cuál fue la primera transmisión radial del beisbol?”.Amigo Pancho…: El cinco de agosto de 1921, por la KDKA de Pittsburgh, Phillies-Piratas, con la voz de Harold Arlin.Manuel Padilla, de Acarigua, pregunta…: “¿Quién tiene el récord de más impulsadas en un juego, y cuál es el récord de Rickey Henderson?”.Amigo Manolo…: Dos de los Cardenales están empatados con 12, Jim Bottomley, el 16 de septiembre de 1924 y Mark Whiten, siete de septiembre de 1993… La marca de Rickey, 1.406 bases robadas en su carrera.Eduardo Santiago, de Cuautitlán Izcalli, opina…: “Me llamó la atención su nota acerca de los importados de Diablos Rojos. No creo que sea falta de pago por parte de don Alfredo Harp y su organización, de hecho los únicos que no han demostrado o desquitado la paga son los relevistas (Miguel) Mejía y (Jean) Machí. ¿No será indisciplina, falta de interés y malos resultados para con el equipo?”.Amigo Chardo…: ¡Vaya usted a saber!Noelia Uría Z., de Mazatlán, pregunta…: “¿Cuál es el récord de más jonrones en un día de Major League Baseball?”.Amiga Neya…: Es de 57 en 15 juegos, el siete de abril del 2000. La anterior marca, 55 en 17 juegos, el 13 de agosto de 1999.Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.