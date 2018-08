Los jonrones más largos han salido en Detroit

Guadalajara, Jalisco (VIP-WIRE). “Nada más absurdo que un penthouse con gallinero”… Suso.** Hoy y mañana son Días del Correo. PERO NO PUEDO CONTESTARLES si no informan desde dónde escriben. Lo siento. GUADALAJARA, cuando te llego me siento muy feliz, pero triste hasta el introstícoli cuando te me voy.**Heriberto Aldama R., de Culiacán, opina…: “Coincido contigo en que la Serie Mundial será entre Astros y Cachorros, ya que tienen muy buenos pitchers, tanto inicialistas como relevistas. Y opino que los Astros serán los campeones mundiales por su mejor cuerpo de relevistas. Ahora mejor todavía con la inclusión del Cañoncito Osuna. Y ni modo, me sacrificaré dejando afuera a mis Medias Rojas de Boston. Pero como tú lo dices tan acertadamente: ¡Amanecerá y veremos!”.José G. Chirinos F., de Acarigua, pregunta…: “¿Qué opina del caso Pete Rose-Ichiro Suzuki? Si se le suman a Rose todos sus hits en las Menores (427) y en Grandes Ligas (4.256), serán más (4.683) que lo del japonés en su país (1.278) y aquí (3.089, para (4.367).Amigo Pepe…: Correcto. Pero los incogibles de Ichiro en su país fueron en categoría superior a los de Pete en las Menores.*Rodolfo Peña B., de Tijuana, pregunta…: “¿Qué opina de la temporada en el Liga Mexicana de Beisbol de Verano?”.Amigo Ruddy…: Creo que se apresuraron al dividir el calendario, sin estudiar bien la situación. Espero vuelvan a lo anterior.Javier Padrón, de Caracas, pregunta…: “¿Ud. cree que Guillermo Vento hubiera sido tan buen catcher en Grandes Ligas como lo fue en Venezuela?”.Amigo Javo…: Hubiera sido mucho mejor en las Mayores, gracias a los entrenadores, bates a la medida y según el gusto, más los terrenos de juego. Vento fue un caso como muchos en el Caribe, Tetelo Vargas en Dominicana, Peruchín Cepeda en Puerto Rico o Manuel “Cocaína” García y Javier Pérez en Cuba. De haber sido blancos varios de ellos estarían en el Hall de la Fama de Cooperstown.Augusto Fernández, de Obregón, pregunta…: “¿Cuáles han sido los dos jonrones de mayor alcance en Grandes Ligas?”.Amigo Justo…: El de Mickey Mantle (Yankees), que voló 634 pies, en Briggs Stadium, Detroit, el 16 de septiembre de 1970; y el Babe Ruth (Yankees), 575 pies, también en Detroit, el 18 de julio de 1921.Raymundo Echenagucia, de Anaheim, pregunta..: “¿Quién es mejor pelotero, Albert Pujols o Mike Trout?”.Amigo Ray…: Los dos son sensacionales, pero incomparables, por muy diferentes. Incluso, Albert está en la última etapa de su carrera, mientras que Mike está en lo mejor.NOTA.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” si entras en internet a “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.