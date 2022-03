audima

Los jóvenes están viviendo en la generación de la hamburguesa emocional. Odian la paciencia, no saben contemplar la belleza de los pequeños detalles de la vida. No les pida que admiren la flores, los atardeceres y las conversaciones simples. Todo les aburre. Las críticas de sus padres y maestros les son intolerables y rara vez, prestan atención. ¿Cómo podemos ayudarles a escapar de la mediocridad? Una de las cosas más importantes en la educación, es hacer que el niño admire a su educador. Un padre puede ser un obrero, pero será maravilloso para sus hijos, si los ha encantado. Un padre puede ser un gran hombre de negocios y tener miles de empleados, pero si no encanta a sus hijos, será pequeño en el alma de ellos. Sea un maestro de la inteligencia. Enséñeles a pensar. Permítales fotografiar la brillante persona que es usted. ¿Puede esta clamor encontrar un eco?