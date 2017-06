Los ladrones andan desatados

¿Será? Los regidores del Ayuntamiento le sacan jugo a su sueldo; los 13 que hay tienen que sacar la chamba de las 22 comisiones y algunos han llegado a comentar de broma su alto rendimiento en participación en actividades institucionales.

Más seguridad. En las comunidades de Angostura ya no hayan qué hacer de tanto ladrón, y es que no pueden dejar nada malparado cuando en un descuido se les pierde, ya han ido y venido a pedirle al dire de Seguridad Pública, Juan José Valenzuela Villelas, más seguridad porque los cacos hacen su agosto hasta en pleno día.

¡Guácala! Floristas del centro de Maza andan bien desesperados porque señalan que no aguantan la peste de una alcantarilla que es hora que no la cambian, pues está una más pequeña. Han echo reporte, pero no hay respuesta.

Crisis. Ulises Robles, chaca de Caades, reconoce que este ha sido uno de los años más difíciles para los maiceros, pues, a diferencia de 2016, no se cayó el precio de referencia en plena cosecha.

Desatados los ladrones. Raza de Urbi Villa del Rey, en Los Mochis, ya hasta se reunió pa’ ver qué pueden hacer contra los robos en su sector, pues es hora de que el chaca de Seguridad Pública de Ahome, Carlos Acuña, no les manda la vigilancia debida.