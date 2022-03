audima

La pifia. Los líderes sindicales del Conalep en Sinaloa quedaron muy mal con los trabajadores porque equivocaron la ruta de su lucha por lograr que se les pagara completo el sueldo y les restituyeran las prestaciones que les quitaron. El hecho de parar labores dos días fue uno de los elementos que la Junta de Conciliación y Arbitraje tomó en cuenta para declarar inexistente la huelga que habían emplazado para el miércoles pasado. Como les “dieron palo”, tuvieron que regresar a las aulas con el discurso de que les importaban los alumnos y que sus padres no tuvieran un mal concepto de ellos, lo que casi nadie se los creyó. Lo que pasa es que les declararon inexistente la huelga. Dora Alicia Escobedo, delegada sindical del Conalep en Ahome y El Fuerte, puede justificar a los trabajadores el repliegue, pero muchos agarraron “el rollo” de que los dirigentes “la regaron” al irse al paro laboral sin antes estar la resolución de la huelga.

Incongruencias. Por más que lo intente, dicen que el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, no oculta sus intenciones e incongruencias en su ruta de “pretender engañar” a los ahomenses en el tema del cambio de empresa para el servicio de recolección de basura, contra lo que se amparó. Una de las incongruencias básicas es que señala que algunos expusieron que el amparo no lo iba a poner si el alcalde Gerardo Vargas Landeros o alguien de la administración le hablaba. El amparo que interpuso en contra de la decisión del Cabildo para signar contrato con la empresa inglesa en lugar de OP Ecología dijo que es “congruente” con lo que habían planteado. Ni tan congruente, observan algunos, porque tramitó el amparo en virtud de que “ni lo pelaron”, como él mismo se dolió. Incluso, Polo Palafox sigue convocando al alcalde al diálogo para él trazarle la ruta del proyecto. ¿Si le hablan ya no hay el mayor latrocinio público en contra de los ahomenses? Además, ya delató los contactos que ha tenido con el dueño de OP Ecología, César Guevara. Más claro no puede estar.

Tergiversar. Ni el alcalde ni nadie de la administración “le ha engordado el caldo flaco” a Polo Palafox, pero ya le brincó el presidente de la Alianza Mexicana de Abogados de Sinaloa, Ricardo Beltrán Verduzco, que lo acusó de pretender tergiversar la ley y confundir a la sociedad. Este abogado hace la observación que la decisión de Cabildo es legal y que el tema de contratos en la basura no es nuevo, ya que el municipio tiene años trabajando con particulares cumpliendo con los procedimientos. Para completar “la triada de abogados” falta que el regidor Carlos Roberto Valle Saracho entre al “quite”.

Acorralada. Los consejeros estatales priistas de Ahome andan alebrestados porque está por salir la convocatoria para la reunión del Consejo Político Estatal para la elección del nuevo presidente tras que Cinthia Valenzuela se resistiera a expedirla para no dejar esa posición. La ajustó la dirigencia nacional del PRI, dicen que alentada por el senador Mario Zamora, y ahora se habla que hasta Valenzuela va a marchar pese a que no quiere dejar la secretaría general cuyo periodo termina en este año. Lo más seguro es que de una vez haya limpia y se cuelen algunos priistas de Ahome en la nueva dirigencia estatal.

Endurecidos. El que pidió al gobernador Rubén Rocha mano dura contra los líderes de la sección 27 y 53 del SNTE es el diputado local morenista de Ahome José Manuel Luque Rojas. Esto porque los maestros de la 27 hicieron paro laboral con el apoyo de la 53. Luque Rojas, presidente de la Comisión de Educación en el Congreso, acusó de enriquecimiento a los líderes sindicales, entre ellos Daniel Amador. Pues sí, pero no pudieron ganarle la elección sindical en la 53. Para discursos.