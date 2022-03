Los maestros del Conalep siguen “montados en su macho” de no trabajar hasta que les restituyan el sueldo completo

audima

Se salieron con la suya. Los líderes sindicales oficialistas de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Ahome vieron ayer coronar “su esfuerzo” con la toma de protesta de Ricardo Madrid como nuevo secretario general, en lugar de Fernando Sandoval. Incluso, algunos hasta andan envalentonados porque dicen que en realidad no le ganaron a Alfredo Heredia, sino a la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, que pretendió doblar a Sandoval, pero sobre todo al exsenador Daniel Amador, con eso de los fideicomisos. Estos más se engallaron en apoyar a Madrid que en entregarle el liderazgo de la sección. Y les resultó, sobre todo por las “mañas” y por el cierre de filas que hicieron los líderes sindicales en esta elección. No se dividieron ni los estrategas del rochismo intentaron hacerlo. Se les durmió el gallo, como dicen en el rancho. Dicen que la lideresa de la sección en Ahome y El Fuerte, Alma Dinora Miranda, anda con una risa de oreja a oreja.

No le aflojan. Los maestros del Conalep siguen “montados en su macho” de no trabajar como una forma de protesta para que se les restituya el pago completo de su sueldo y las prestaciones que el director general de la institución, Wilfredo Véliz, ordenó cancelarles bajo argumentos que no se les aceptan. Como una estrategia legal, los profesores acuden a los planteles, pero sin entrar a las aulas. Se quedan abajo de las techumbres. Dicen que la delegada del sindicato de la institución educativa en Ahome y El Fuerte, Dora Alicia Escobedo, está más firme que nunca en seguir con la manifestación en tanto no exista una respuesta positiva a sus demandas. El problema subirá de tono por el emplazamiento de huelga para hoy en la mañana.

Sudan frío. Dicen que el alcalde Gerardo Vargas Landeros se quedó “en tres y dos” cuando el tesorero Antonio Vega le informó que captaron 165 millones de pesos en el mes de enero y febrero por el cobro de los impuestos, entre ellos el predial urbano. Eso corresponde 13 millones más en comparación con los 152 millones de pesos que obtuvo el año pasado la administración del entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Ayer, el propio tesorero Antonio Vega reveló que Vargas Landeros le dijo que era muy “poquito”. Así es que este y el director de Ingresos, Juan Garibaldi, tendrán que poner “manos a la obra” para ampliar la recaudación y responderle “al jefe” con números. Algunos señalan que estos fueron buenos, pero “en donde manda capitán no gobierna marinero”.

Acercamiento. Los que reaparecieron en escena son los líderes cetemistas en Ahome. Se trata de Mario Ruiz, Miguel Luna Ley, Nicolás García Castillo y Armando Pineda. Acompañaron a su líder estatal, José Elías Muñoz, que se reunió con el alcalde Vargas Landeros, en donde estuvo el gerente general de la Japama, Raúl Pérez. Más allá de los temas institucionales, algunos le metieron “jiribilla política” a la reunión de los líderes de la CTM, filial del PRI. Para unos es el inicio del alineamiento de estos con Vargas Landeros. ¿Se animarán?

Quien no lo conozca. Primero pretendió hacer ruido para que lo llamaran a negociar, pero como en ningún lado le hicieron caso, el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, interpuso ayer un amparo en contra de la concesión del servicio de recolección de la basura que hizo el Cabildo a una empresa inglesa en lugar de OP Ecología. El recurso lo ejerció por considerar que es “irregular, ilegal e inconstitucional”. Eso sí, no dejó abajo el discurso de que lo hace para defender los intereses del pueblo. ¿Será? Gane o pierda, dijo, acatará la resolución del caso.