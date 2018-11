Los mejores de la historia en la tercera base de MLB

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Papá me habla de los niños traídos al mundo por pajaritos, porque no sabe nada de mujeres”… Pepito.-

La pregunta de la semana…: Hace hoy 130 años se impuso un sueldo mínimo para los bigleaguers. ¿Recuerdas de cuánto era?

La respuesta…: John T. Brush, propietario del equipo de Indianápolis (Liga Nacional), había logrado que sus peloteros aceptaran un tope salarial, a partir de 1887, por lo que los otros equipos trataron de imitarlo y comenzaron la temporada de 1888 con ese mínimo. Pero estalló una protesta enorme de los peloteros apoyados por el sindicato de entonces, la Brotherhood of Profesional Baseball Players. Poco después desapareció la Asociación y lo del sueldo se convirtió en un recuerdo. Esos honorarios máximos eran de dos mil 500 dólares por temporada…

Les halan las orejas.- Los Mets son muy conservadores para estar ubicados en Nueva York en pleno 2018. Si en vez de ocupar Citi Field, en Flushing, jugaran como home club en Phoenix, ningún periodista habría publicado lo que Kevin Kernan, del New York Post. El titular es “Mets neet to cut out trade talk and focus effort on free agency”. Es decir, la orden es dejarse de rodeos y sacar la chequera ya, en vez de perder tiempo hablando de cambios de peloteros...

¿Dónde mandar a Püig?.- Los Arrogantes Dodgers no han podido salir de Yasiel Püig, quien cobró este año nueve millones 214 mil dólares, y podrá ser agente libre en 2020. Püig celebrará su cumpleaños 26 dentro de unos días, el siete de diciembre, y aparece en un recargado grupo de outfielders, con Joe Pederson, Matt Kem, Chris Taylor, Alex Verdugo, Andrew Toles, Enrique Hernández y dos más que vienen de la Arizona Fall League…

Comparación en 3B.- Adrián Beltré es el único que puede compararse en tercera base con Brooks Robinson, y tiene en contra que nunca dispuso de una buena vitrina a través de la cual exhibir al mundo sus maravillas, tanto al bate como defensivas. Rpbinson sí, por las Series Mundiales de los Orioles. “Solo que me mencionen al lado de estelares como Brooks, es un honor de los mayores en esta profesión”, me dijo Beltré en una entrevista cuando llegó a los Rangers, en 2011. Se ha retirado Adrián, dejando atrás una historia de 21 años en Grandes Ligas, que son un tobogán vía Cooperstown…

