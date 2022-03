Los militares y cuerpos de seguridad tomaron el control de Ahome, tras enfrentamiento

audima

Zozobra. Dicen que el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, se arriesgó mucho al autorizar que siguiera el Carnaval de la Villa de Ahome horas después del enfrentamiento a balazos entre militares y sicarios en el ejido Bagojo Colectivo y Olas Altas. Incluso, en el desfile de las reinas y reyes en la Villa de Ahome hubo una estampida de asistentes por unos balazos que no se supo si eran los de la balacera o alguien los realizó cerca para provocar pánico y desviar la atención de la persecución de los gatilleros. Lo cierto es que primero Vargas Landeros estuvo en el lugar del enfrentamiento y en la noche en la clausura del Carnaval para mandar el mensaje de confianza a la población. Por lo pronto, los militares y los cuerpos de seguridad tomaron el control de esa zona, en donde por seguridad 19 escuelas suspendieron clases.

Las presiones. La postura de Cinthia Valenzuela de no renunciar a la secretaría general del PRI en Sinaloa no bastó para calmar los ánimos de las que aspiran a la presidencia del partido, aunque sea un interinato hasta diciembre. Las presiones siguieron luego de que Valenzuela fijó su postura ante el planteamiento del presidente del tricolor en El Fuerte, Luis Miguel Torres, de que renunciara a la secretaría general para obligar a la dirigencia nacional a que lanzara la convocatoria para la elección completa y para un periodo normal, no solo para la presidencia interina. En realidad, la pugna está entre los intereses del presidente nacional Alejandro Moreno y el quirinismo. El detalle es que Cinthia Valenzuela responde a este última corriente y no como quiera la pueden quitar. Por esto, la decisión se ha postergado y las presiones de la exalcaldesa de El Fuerte Nubia Ramos; la lideresa de las mujeres priistas en Sinaloa, Érika Sánchez, y la diputada federal Paloma Sánchez, entre otras, se han recrudecido para doblar a Valenzuela.

Evaluación. Por el bien de su gobierno, algunos dicen que el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, está obligado a tomar una decisión “en firme” sobre la permanencia o no de Rodrigo Sánchez como director de Participación Ciudadana. Incluso, hay voces en el gabinete que sugieren que lo mejor es su salida, lo que tomó fuerza tras la renuncia de Gladys Santana, que hizo público el motivo. El perfil del comportamiento de Sánchez ya era del conocimiento de tirios y troyanos, pero con la salida de Santana revivió el tema, por lo que dicen que Vargas Landeros está evaluando una decisión de “mayor trascendencia” en la dependencia. Incluso, por desconocimiento o porque anda “alzado” desde que asumió esa posición, Sánchez está alentando a opositores de algunas decisiones que está tomando el alcalde. Le juega las contras, pues.

Un asiento. El que desenterró la vieja propuesta de que los tomen en cuenta para tener un asiento en el Consejo de Administración de la Japama es el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel. Esto lo plantearon con mayor énfasis en el gobierno anterior del exalcalde Guillermo “Billy” Chapman, pero lo ignoraron. En realidad, desde un principio, Padilla Montiel fue considerado por el chapmismo como “un adversario”. Ya se sabrá qué le responden a su petición desde el gobierno vargaslanderista.

Por sus pistolas. Los usuarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte están inquietos por los aumentos de las tarifas en el servicio. Cero y van dos. El primer incremento fue de 4 pesos y el segundo de 9 pesos. O sea, que cada vez le cargan más la mano a los usuarios. Algunos aseguran que el gerente general de la Japaf, Jairo Soto, ni siquiera toma en cuenta al consejo de administración para la modificación de las tarifas, lo que representa una ilegalidad. No cambian en la Japaf.