¡Los mismos errores! Alcalde de Mazatlán invierte esfuerzos en megafiesta

Aprender de la historia. Aprender de la historia es no volver a cometer los mismos errores. Eso es quizá lo que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, no ha logrado entender. Los mazatlecos temen que los cuadros vividos en julio de este año con la tercera ola de contagios se repitan. Mazatlán vivió este año escenarios inéditos en más de un siglo: los centros hospitalarios llenos de pacientes infectados por la pandemia de Covid-19, farmacias sin medicamentos y personas desesperadas por no poder pagar los tratamientos necesarios para salvar a sus familiares. Por esos días, hubo más de 500 casos activos de Covid-19 solo en Mazatlán. Se requirió un gran esfuerzo para lograr disminuir paulatinamente la incidencia de contagios y muertes. Pero eso lo ha olvidado el alcalde, quien invierte el esfuerzo de los trabajadores del Ayuntamiento y las fuerzas públicas no en prevenir un nuevo rebrote, sino en realizar una megafiesta de fin de año en Olas Altas. ¿Si Mazatlán vivió esos cuadros con la cepa Delta del Covid-19, qué podría esperarle a los ciudadanos con la cepa Ómicron, que ya está en la entidad y es considerada tres veces más infecciosa que su antecesora?

Evaluación. El último año fue de obras urbanas. A pesar de la crisis financiera provocada por la pandemia del Covid-19, Mazatlán transformó su fisonomía urbana con obras como la regeneración de la avenida Gabriel Leyva, la inauguración del Parque Central y la regeneración de la avenida Gabriel Leyva. Todas hechas con recursos del gobierno estatal. Por parte del Ayuntamiento, presidido por la administración morenista, tuvo pocas obras públicas, la mayoría de ellas, pavimentaciones. Sin embargo, en los últimos dos meses, detonó una crisis de servicios básicos: colonias cada vez más a oscuras por la falta de luminarias, derrames de aguas negras en todas partes, falta de servicio de recolección de basura y la pérdida de la calidad de agua potable. No lo decimos por criticar, cualquier ciudadano que visite Mazatlán lo puede constatar.

Municipio en crisis. En Escuinapa “también hace viento” y el inicio de la administración para la alcaldesa Blanca Estela García no pudo ser más difícil. La munícipe recibió de la administración morenista un ayuntamiento casi en bancarrota, o por lo menos, sin recursos en las cajas municipales. Los servicios básicos han fallado y apenas se ha logrado cubrir los gastos operativos, así como el pago de la nómina municipal. De obras, mejor ni hablamos. Hace unos días, el Ayuntamiento de Escuinapa recibió una adelanto de recursos por parte del gobierno estatal. Fueron 2 millones de pesos, calificados por la misma munícipe como insuficientes.

Sesión polémica. Por cierto, el Ayuntamiento de Escuinapa parece que cerrará año en medio de la polémica y las disputas. Y es que la designación del titular del Órgano Interno de Control se ha vuelto todo un caso. Todo empezó en la sesión del miércoles, cuando Marco Antonio Cásares Acosta se presentó ante los ediles para dar un informe de labores y solicitar su reelección. La moción fue rechazada por el síndico procurador Martín Rosario Cárdenas, quien acusó a Cásares Acosta de ser omiso en su función. El caso dio un giro ayer cuando las propuestas del síndico para el cargo fueron desechadas por el cabildo y en cambio reeligieron por mayoría a Cásares Acosta, quien, se supone, ya cuenta con dos procesos jurídicos en su contra. El síndico procurador permanece indignado.