Los mitos de la reforma fiscal

No es nuevo el combate a las facturas y contrataciones falsas de personal, desde 2013 se empezaron a prohibir algunas de las operaciones de las denominadas outsourcing, pero ahora se está intensificando y con esto aumentarán los ingresos del SAT y del IMSS, asegura el contador público Carlos Mendoza.

El especialista impartió antenoche una conferencia para los rotarios de Los Mochis y considera que para hacer la reforma fiscal el gobierno federal contó como testigos protegidos a los creadores de las plataformas de EFOS Y EDOS, con las que proliferaban las facturas falsas y la defraudación fiscal, y así a cambio de no ser enjuiciados por delincuencia organizada, dieron las claves para ponerles candado a estas operaciones ilícitas.

Admite que no es de ahora, sino desde hace varios años que las tarjetas de débito y de crédito están siendo monitoreadas por el SAT, solo que ahora los bancos tendrán que ligarlos al RFC de cada cuentahabiente y de ahí se podrán verificar las posibles discrepancias fiscales.

Ya no se aceptarán facturas de empresas que desaparezcan de la noche a la mañana, también se cobrarán impuestos a las plataformas digitales como UBER, Netflix y demás, y dice que no prosperará la campaña de facturar compras en efectivo a nombre de Andrés Manuel López Obrador, porque se pueden bloquear.

Asimismo, otro especialista fiscal asegura que quienes promueven esta campaña podrían ser castigados porque la ley contempla como delito el proporcionar información fiscal falsa o simulada. Los ajustes vienen fuertes, pero no son catastróficos, y es cuestión de acostumbrarse a ellos y no incurrir en acciones con las que se podrían hacer acreedores a acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero, que es lo que se pretende evitar.



Popurrí. En una nueva escalada de los problemas que enfrenta la Universidad Autónoma de Sinaloa, el rector Juan Eulogio Guerra se queja que el gobierno federal todavía no enviaba, antier por la tarde, la partida de enero que se requería para el pago de la quincena de los maestros y trabajadores y por lo tanto se retrasaría hasta después de ayer 14 de enero.

En la campaña de información y concientización, las autoridades universitarias están encontrando un ambiente de colaboración de trabajadores sindicalizados activos y jubilados, que aseguran que estarían dispuestos a volver a crear el desaparecido fideicomiso para jubilados y a aportar un porcentaje de sus ingresos; asimismo, de otros que aceptarían quedarse un tiempo más en las aulas o volver a trabajar para ayudar a la mermada economía de la UAS.

SOS. Daniela, una maestra de la Sierra Tarahumara, concretamente de la comunidad de Tauripa, del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, hace un llamado desesperado a las autoridades, esperando lograr la atención y el apoyo, en especial del gobernador Javier Corral o del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se ayude con alimentos, ropa, cobijas y energía eléctrica o solar a decenas de pequeños estudiantes que tienen que dormir hacinados en el suelo, con frío y comiendo solo una vez al día.