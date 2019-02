Los monigotes carnavaleros, la ausencia de Blancarte y los boletos gratis en Carnaval

La polémica que no falta. Los monigotes carnavaleros desataron las pasiones. Hay a quienes no les gustaron. Hay otros que sí y otros más que les vale. Es preludio de carnaval. Y previo, durante y después de la fiesta invariablemente hay escándalos. Como el que se tiene con el director de Cultura, Óscar Blancarte, que lo enredaron en un escándalo en redes y decidió dejar por unos días el cargo para no entorpecer la elección de las reinas. Irresponsable es lo menos que se puede decir, pues la organización de la fiesta principal de Mazatlán requiere de tiempo completo. Claro está que si Blancarte como se dice no manda en Cultura y que son los familiares de la esposa del alcalde los que mandan, entonces su ausencia ni ruido hará. Están los polémicos boletos de regalo que arrancó ayer. La gente se volcó. Hubo quienes criticaron esa actitud. Pero señores la situación de la ciudadanía no solo de Mazatlán sino de todo el país es dada a volcarse cuando es gratis algo. Ahí está el caso de los calcinados de Hidalgo en donde hubo unos que ni carro tenían y aún así fueron al lugar porque la gasolina la estaban regalando. Está el caso de los monigotes. De que están feos, lo están. Hay quienes en redes ya solicitaron la intervención de ecología porque están dañando el atractivo visual del malecón. Pero para eso le alcanzó el dinero a Cultura. Así es que hay que aguantar. Y viene el show de las coronaciones. Ahí habrá seguro otra carretada de comentarios buenos y malos. Lo cierto es que ya es preludio carnavalero.

¿Cuál gratis?. Los famosos “camioncitos” prometidos por el alcalde, y también el estacionamiento para resolver la falta de estacionamiento del malecón, no serán gratis. Luis Guillermo Benítez ya lo dijo. Se rentará el terreno ubicado frente al Acuario y se cobrará 30 pesos por vehículo. Con ese boleto, tendrán derecho a subirse al “camioncito”. Si no pagan, no hay de piña. Así es que de social, de social nada tiene la ideota del alcalde. Y hará tremendo negociazo para carnaval, particularmente cuando se realicen los dos desfiles carnavaleros. El terreno frente al Acuario resulta insuficiente para recibir a los miles de personas que acuden a disfrutar de los desfiles. Negocio en puerta.

La apuesta de los contrarios. Muchos no le dan la connotación de importante a la elección de síndicos y comisarios. Pero dadas las circunstancias que se dieron en la elección del 1 de julio. Y la llegada al poder de los militantes y simpatizantes de Morena, la elección de síndicos y comisarios está llamada a convertirse en un termómetro. Deben saber los panistas, priistas y pasistas que Morena trae aún la aviada de la elección pasada. Que el rechazo que se vivió contra los partidos tradicionales y el grito de un cambio se impuso. De nada valió que los hoy alcaldes y diputados de Morena ni siquiera hicieran campaña y que también no fueran conocidos. Votaron por el cambio. Y ahí está el resultado. Para los dirigentes del PRI, del PAN y PAS será básico seleccionar quienes serán sus respectivos candidatos en cada una de las comunidades en donde habrán de celebrarse las elecciones. El tiempo es corto. Los registros ya están encima y arrancan hoy y concluyen el día 11. En Morena deberán de tener cuidado que priistas, panistas y pasistas intenten acercarse para convertirse en candidatos. Sobre todo aquellos que se sientan desplazados por esos partidos.