Los morenistas del Congreso dejarán sus cargos para buscar candidaturas

Riesgo de paralización. El proceso electoral trae su daño colateral. La mayoría de los 23 diputados locales de Morena en el Congreso del Estado dejarán el cargo. Y no para irse a sus casas. ¡No! Quieren seguir agarrados del hueso. Unos quieren la reelección y otros quieren subir como candidatos a otras posiciones políticas. La mismísima líder del Congreso, Graciela Domínguez, también tirará la toalla. Ella quiere ser candidata a la alcaldía de Culiacán. Si con estos diputados con más de dos años en el cargo el Congreso del Estado se empantanó, que no se preocuparon por prepararse para cumplir con las expectativas que se crearon, que dejan mucho qué desear, le fue como en feria al Congreso, imagínese qué pasará con los suplentes. Hay sin duda una paralización legislativa en puerta. Pero las cosas no quedan ahí. Hay alcaldes que pretenden reelegirse. Como si estuvieran haciendo un buen papel al frente de sus respectivos municipios. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, quiere la reelección. El de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro;el de Ahome, Billy Chapman, y la de Guasave, Aurelia Leal, probaron y les gustó. Habrá que seguir de cerca si la ambición política y personal de estos alcaldes no conduce a sus respectivos municipios a empeorar los servicios básicos en cada uno de ellos.

Leer más: AMLO-Abucheo: "¡el pueblo se cansa de tanta pinche transa"!

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De qué se trata. La presunta candidatura común de Luis Guillermo Benítez entre el PAS y Morena podría tener repercusiones en todos los aspirantes morenistas. Por ley, las candidaturas comunes no pueden rebasar el 25 por ciento. Es decir, solamente cuatro municipios y cinco diputaciones. No más. En el caso particular del Químico, este podría aspirar a la reelección con el mismo partido que lo postuló o con quien fue de alianza, en este caso el PT. Lo que quiere decir que el PAS no podría postularlo. En este juego perverso podría estar de por medio, o un cuatro al Químico o el intento por eliminar a todos los morenistas que se registraron como aspirantes a la alcaldía. Cualquiera de las dos es temeraria. Habrá que ver hasta dónde serán capaces de lanzar al Químico a la reelección, cuando los riesgos jurídicos son muy elevados.

Leer más: El toro candidato presidencial

La prueba que viene. En este mes de marzo habrá un fin de semana largo y llegará Semana Santa. Dos fechas que, sin duda, pondrán a prueba a las diversas instancias de Gobierno para contener los posibles rebrotes de coronavirus. Las playas son en estos momentos el tema que revisan las autoridades. Si serán cerradas al público. Si permitirán tal porcentaje en cada una de ellas o simplemente las dejan libres de acceso a todos. En cualquiera de esas situaciones habrá de contarse con un plan de vigilancia especial. En Mazatlán ya se adelantó que se instalarán “semáforos” en los ingresos a las playas para que los visitantes vean si pueden o no ingresar en ellas. En los hoteles hay quienes se preparan para el arribo de visitantes tanto en el próximo puente como para Semana Santa. Pocos, muy pocos, están respetando los protocolos de seguridad. Todo se ha relajado, como si la pandemia ya se hubiera terminado. Y están equivocados. México es el tercer país del mundo con el mayor número de muertos, 187 mil 187 mexicanos muertos. Sinaloa reporta cinco mil 52 fallecimientos. Mazatlán registra 783 mazatlecos muertos. La situación sigue siendo muy delicada, y el programa de vacunación entrampado por un Gobierno más interesado en cuestiones políticas y campañas que en la salud de todos.