Los movidos y emocionados en redes

Las fechas se acercan y dicen que no desperdician el tiempo. Nada más se acerca el inicio del proceso electoral y todos se aceleran... en redes sociales.



Quieren que sus nombres no se olviden. Unos para contender, y otros más para brincar como ‘chapulín´ o para reelergirse. No referiremos a los más apuntados en lista para senador.



Solos o con equipos, semanas atrás le ha subido de tono para intentar posicionarse o simplemente para no salirse del carril. Y el que no lo entienda así, está ‘muerto’.



Algunos se mueven hasta con logotipos y otros solo con su nombre y otros hasta presumen estar preocupados por la sociedad, aún cuando su interés esté movido por el político.



Lo que no se vale es que quieran jugar con el intelecto de la sociedad, repitiendo: “Yo no soy”. “Son mis amigos que crean redes”. “Son la gente que me quiere”. Quien diga que no está detrás, se engaña solo.



Un caso es el del sinaloense metropolitano, Mario Zamora Gastélum, que a pesar de que ha estado en muy importantes posiciones políticas en esta administración federal, su falta de regionalismo no le ayuda en sus redes. Estas tienen realmente pocas interacciones.



Otro es Gerardo Vargas Landeros, quien ha a pesar de haber demostrado tener una maquinaria más aceitada en sus redes, también cojea. El asunto es que genera muy poco contenido propio.



Está tomando videos que circulan en el ciberespacio para compartirlos y abrirse a las expresiones sentimentales. Parece que a sus administradores se han agotado de ideas.



Otro de los apuntados es el actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Roberto Cruz Castro. Este ha generado presencia con comentarios sobre temas que atañen a la vida diaria, lo cual sin duda le ha funcionado.



El último de la lista es Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien no quitado el pie del acelerador desde hace cinco años, tiene unas redes aceitadas, claro con ayuda de especialistas de la UAS. Vamos, con o sin contenidos propios, lo que busca estos actores en las redes, es que no lo olviden, pero más aún, que no los descarten.

Ya hay iPhone 8.

No podemos dejar decir que ya hay iPhone 8. Bien lo adelantamos que era para septiembre y así será. El martes 12 septiembre es la fecha. El lugar: el nuevo auditorio Steve Job que albergará a unas mil personas, ubicado el nuevo campus Apple Park, en la ciudad de Cupertino, California. La invitación es sencilla, pero directa: “Let’s meet at our place” (Veámonos en nuestra casa, por su traducción). Lo que sabemos es que ahí no solo habrá el esperado iPhone 8, sino otras actualizaciones. Una especie de iPhone 7S, un nuevo Apple Watch que al parecer permitirá hacer llamadas y el nuevo 4K Apple TV. El evento estará comandando por Tim Cook y se transmistirá en vivo por apple.com y miles páginas más en el mundo. En Sinaloa usted lo podrá seguirlo a las 11:00 horas, hora local. Hasta el próximo domingo. ¡Nos vemos en un clic!